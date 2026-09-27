Torba yasa ne zaman çıkacak? 2026 torba yasada neler var, hangi maddeler yer alıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama döneminde farklı alanlarda hazırlanan kanun tekliflerinin görüşülmesi beklenirken, kamuoyunun yakından takip ettiği torba yasa çalışmaları da gündemde. Ancak torba yasa kapsamına alınacak düzenlemelerin, ilgili kanun tekliflerinin Meclis'e sunulması ve görüşülmesiyle birlikte netleşmesi bekleniyor. Peki, torba yasada neler var ve ne zaman çıkacak? İşte, 2026 torba yasada son durum…

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM, 1 Ekim 2026 Perşembe günü yeni yasama yılına başlayacak. Meclisin yeni dönemde görüşeceği kanun tekliflerinin sıralaması, Genel Kurul ve ilgili komisyonların çalışma takvimine göre belirlenecek.

TBMM kayıtlarında 2026 yılı içinde farklı alanlarda değişiklik öngören çok sayıda kanun teklifi bulunuyor. Bunlar arasında 15 Mayıs 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Türk Kızılay Kanunu Teklifi de yer alıyor. Teklifin mevcut durumu TBMM kayıtlarında "Gündemde" olarak gösteriliyor.