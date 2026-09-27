Torba yasa ne zaman çıkacak? 2026 torba yasada neler var, hangi maddeler yer alıyor?
TBMM yeni yasama yılı için hazırlıklarını tamamlıyor. 1 Ekim'de başlayacak dönemde torba yasa kapsamında gündeme gelmesi beklenen düzenlemeler yakından takip edilirken, farklı kanun teklifleri de Meclis komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor. Türk Kızılay, dijital konaklama platformları ve yargı alanındaki düzenlemeler yeni dönemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. İşte, torba yasa maddeleri hakkında merak edilenler…
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama döneminde farklı alanlarda hazırlanan kanun tekliflerinin görüşülmesi beklenirken, kamuoyunun yakından takip ettiği torba yasa çalışmaları da gündemde. Ancak torba yasa kapsamına alınacak düzenlemelerin, ilgili kanun tekliflerinin Meclis'e sunulması ve görüşülmesiyle birlikte netleşmesi bekleniyor. Peki, torba yasada neler var ve ne zaman çıkacak? İşte, 2026 torba yasada son durum…
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM, 1 Ekim 2026 Perşembe günü yeni yasama yılına başlayacak. Meclisin yeni dönemde görüşeceği kanun tekliflerinin sıralaması, Genel Kurul ve ilgili komisyonların çalışma takvimine göre belirlenecek.
TBMM kayıtlarında 2026 yılı içinde farklı alanlarda değişiklik öngören çok sayıda kanun teklifi bulunuyor. Bunlar arasında 15 Mayıs 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Türk Kızılay Kanunu Teklifi de yer alıyor. Teklifin mevcut durumu TBMM kayıtlarında "Gündemde" olarak gösteriliyor.
2026 TORBA YASADA NELER VAR?
2026 torba yasa kapsamında hangi maddelerin yer alacağı henüz kesinleşmiş değil. Meclis gündeminde farklı alanlara ilişkin kanun teklifleri bulunurken, yeni yasama döneminde bu düzenlemelerin bir bölümünün gündeme alınması bekleniyor.
Türk Kızılay Kanun Teklifi ile Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Teklifte Türk Kızılayın afet, savaş, sağlık, insani yardım ve sosyal destek alanlarındaki faaliyetlerine ilişkin hükümler bulunuyor.
Düzenlemede ayrıca ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetlerin stratejik alım kapsamında değerlendirilmesi, bazı taşınır malların bedelsiz devri, belirli vergi ve harçlardan muafiyet ve ithal edilen yardım malzemelerine yönelik gümrük kolaylıkları öngörülüyor. Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında görev yapan personele nakdi tazminat ödenmesine yönelik hükümler de teklifin kapsamında yer alıyor.
DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Meclis gündemindeki bir diğer düzenleme, yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin. 10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi halen komisyonda bulunuyor. Teklif ile yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine hukuki zemin oluşturulması, faaliyet alanlarının belirlenmesi ve sektörde rekabet koşullarının düzenlenmesi amaçlanıyor. Düzenlemede bu platformlara Bakanlık tarafından izin belgesi verilmesi ve Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmesi öngörülüyor.
Teklif ayrıca yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımları, Türk hukukunun uygulanmasını ve Türk mahkemelerinin yetkili olmasını düzenliyor. Yabancı dijital konaklama platformlarının turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmesi de teklifin amaçları arasında yer alıyor.
13. YARGI PAKETİ VE DİĞER DÜZENLEMELER GÜNDEMDE
Yeni yasama döneminde yargı alanındaki düzenlemelerin de Meclis gündeminde yer alması bekleniyor. TBMM kayıtlarında 22 Haziran 2026 tarihli Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bulunuyor.
Nafaka, boşanma süreçleri ve sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler ise kamuoyuna yansıyan çalışmalar arasında bulunuyor. Bu başlıkların kesin kapsamının, ilgili kanun tekliflerinin Meclis Başkanlığına sunulmasıyla netleşmesi bekleniyor.
TBMM komisyonlarında ayrıca okul güvenliği ve çocuk koruma, internet ortamında yapılan yayınlar, dijital telif, kentsel altyapı, tüketicilerin korunması ve farklı alanlara ilişkin kanun teklifleri bulunuyor. Yeni yasama döneminde hangi tekliflerin öncelikli olarak görüşüleceği Meclis çalışma takvimiyle belirlenecek.