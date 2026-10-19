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        Haberler Bilgi Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş derbisi muhtemel 11'ler

        Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş derbisi muhtemel 11'ler

        Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde futbolseverleri Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik bir karşılaşma bekliyor. Papara Park'ta taraftarının desteğini arkasına alacak olan bordo-mavililer, güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara yaklaşmak ve şampiyonluk yarışında avantaj elde etmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise Trabzon deplasmanında üç puana uzanarak ligdeki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Süper Lig’de 8. haftanın son karşılaşması, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadeleye sahne olacak. Papara Park’ta oynanacak derbi öncesinde iki takım da üç puana odaklandı. Bordo-mavililer, sahasında elde edeceği galibiyetle zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken Beşiktaş, Karadeniz deplasmanından kayıpsız ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek mücadele yaklaşırken futbolseverler de karşılaşmanın saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbiye dair tüm detaylar...

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        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadeleyle tamamlanacak. Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Papara Park’ta gerçekleşecek karşılaşma, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü (bu akşam) saat 20.00’de başlayacak.

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        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic

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        #trabzonspor
        #beşiktaş
        #derbi
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