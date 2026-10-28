TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 29 Ekim 2026 | İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler?
29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi, Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul'da araç kullanacak sürücülerin gündeminde yer alıyor. Vatan Caddesi ve bağlantı yollarında uygulanacak trafik kısıtlamaları nedeniyle alternatif güzergahlar da açıklandı. Peki, İstanbul'da 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, 29 Ekim 2026 alternatif güzergahlar…
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul'da ulaşım hazırlıkları tamamlanırken sürücülerin gözü de Valilik tarafından duyurulan trafik tedbirlerine çevrildi. Tören alanına yakın güzergahlardan geçmeyi planlayan vatandaşlar, yolculuklarında aksama yaşamamak için ulaşım düzenlemelerini yakından takip ediyor. Peki, 29 Ekim’de hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte, 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…
29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek resmi geçit töreni nedeniyle bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Uygulama, tören programı sona erene kadar devam edecek.
29 EKİM İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında Vatan Caddesi'ne çıkan cadde ve sokaklarda da trafik kısıtlaması uygulanacak. Kapatılacak güzergahlar şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
Yıl Caddesi ve Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne girişler
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray üzerinden Vatan Caddesi'ne girişler
Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler
Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne girişler
Tatlıpınar ve Kaleboyu caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılımlar
Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılım
Vatan Caddesi'ne bağlanan diğer cadde ve sokaklardan girişler
29 EKİM İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?
Vatan Caddesi ve bağlantı yollarında uygulanacak trafik kısıtlamaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor. Trafiğe kapatılan yollar yerine Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu tercih edilebilecek.
29 EKİM VATAN CADDESİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Vatan Caddesi, 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'te araç trafiğine kapatılacak. Kısıtlama, Cumhuriyet Bayramı tören programı sona erene kadar sürecek. İstanbul Valiliği tarafından yolun yeniden trafiğe açılacağı kesin saat açıklanmadı.