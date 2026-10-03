TTK işçi alım yapıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ne zaman, şartlar neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı yapıyor. Resmi ilan kapsamında Zonguldak'ta 57, Bartın'da ise 4 işçi istihdam edilecek. Başvuruların Zonguldak ve Bartın İş Kurumları tarafından yayımlanacak ilanlar üzerinden alınacağı açıklandı. Başvuru sürecinin ardından adayların belirlenmesi için elektronik kura gerçekleştirilecek. Peki TTK işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu 2026 işçi alımı başvuru tarihi, kadrolar ve merak edilen şartlar...
TTK'nın yeni işçi alımı için geri sayım başladı. Zonguldak'taki kadrolar arasında kuvvetli akım tesisatçısı, kaynakçı, numuneci, mekanizasyon-pres işçisi, mekaniker, şoför, tren makinisti, vinç operatörü ve gemici bulunuyor. Bartın'da ise mekanizasyon-pres işçisi, mekaniker ve şoför-yük taşıma kadrolarında personel istihdam edilecek. Peki TTK işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte TTK personel alımı başvuru tarihleri...
TTK İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 61 daimi işçi alımı için başvurular 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Zonguldak ve Bartın İş Kurumları tarafından yayımlanacak ilanlar üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim 2026 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda belirlenen adaylar sonraki aşamalarda gerekli kontrollerden geçirilecek.
TTK 61 İŞÇİ ALIMI KADROLARI NELER?
Yeni TTK işçi alımında Zonguldak için toplam 57, Bartın için ise 4 kişilik kontenjan bulunuyor.
Zonguldak:
2 kuvvetli akım tesisatçısı
5 kaynakçı
1 numuneci (maden ocağı)
18 mekanizasyon-pres işçisi
16 mekaniker (kompresör)
9 şoför-yük taşıma
2 tren makinisti
2 vinç operatörü
2 gemici
Bartın:
1 mekanizasyon-pres işçisi
1 mekaniker (kompresör)
2 şoför-yük taşıma
Kadroların tamamı daimi işçi statüsünde istihdam kapsamında bulunuyor.
TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TTK'nın 2026 yılındaki önceki 262 daimi işçi alımında adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, belirlenen yaş şartını taşıma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim koşullarını karşılama gibi şartlar aranmıştı. Adayların ayrıca başvurdukları mesleğe ilişkin ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekiyor.
2026 yılında TTK'nın ana statüsünde yapılan değişiklikle yer altı ve yer üstü madencilik faaliyetlerinde işçi statüsünde istihdam edilecek personel için ilan tarihi itibarıyla 32 yaşını aşmamış olma şartı getirildi. Yeni 61 kişilik alımda kesin başvuru şartları ise 5-9 Ekim tarihleri arasında yayımlanacak ilgili İŞKUR ilanlarında yer alacak.
TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
TTK'nın yeni işçi alımı için başvurular Zonguldak ve Bartın İş Kurumları tarafından yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Adayların başvuru sırasında ilgili meslek için belirlenen özel koşulları taşıması gerekecek.
Başvuru tarihleri 5 Ekim-9 Ekim 2026 olarak açıklandı. Adayların ilanların yayımlanmasıyla birlikte İŞKUR üzerinden kendi ikamet ve meslek şartlarına uygun kadroları kontrol etmesi gerekiyor.
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından TTK işçi alımında adayların belirlenmesi için elektronik kura yapılacak. Resmi açıklamaya göre kura çekimi 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kura sonucunda belirlenen adayların daha sonraki süreçte gerekli belge, sağlık ve diğer kontrollerden geçirilmesi bekleniyor. TTK'nın önceki işçi alımında da kura ile belirlenen adaylar belge kontrolü, sağlık muayenesi ve arşiv araştırmasına tabi tutulmuştu.