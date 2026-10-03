TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TTK'nın yeni işçi alımı için başvurular Zonguldak ve Bartın İş Kurumları tarafından yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Adayların başvuru sırasında ilgili meslek için belirlenen özel koşulları taşıması gerekecek.

Başvuru tarihleri 5 Ekim-9 Ekim 2026 olarak açıklandı. Adayların ilanların yayımlanmasıyla birlikte İŞKUR üzerinden kendi ikamet ve meslek şartlarına uygun kadroları kontrol etmesi gerekiyor.

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından TTK işçi alımında adayların belirlenmesi için elektronik kura yapılacak. Resmi açıklamaya göre kura çekimi 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda belirlenen adayların daha sonraki süreçte gerekli belge, sağlık ve diğer kontrollerden geçirilmesi bekleniyor. TTK'nın önceki işçi alımında da kura ile belirlenen adaylar belge kontrolü, sağlık muayenesi ve arşiv araştırmasına tabi tutulmuştu.