Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri maçı hangi kanalda?
Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasına Almanya karşılaşmasıyla başlıyor. Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya karşısında galibiyet arayacak. Millilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk sınavı voleybolseverler tarafından yakından takip edilirken karşılaşmanın yayın bilgileri de merak ediliyor. Türkiye-Almanya voleybol maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi araştırılıyor. Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen D Grubu müsabakalarında Filenin Efeleri, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Efeleri'nin Almanya maçı canlı izle ekranı...
Filenin Efeleri, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda ilk maçına Almanya karşısında çıkacak. Millilerin rakibi Almanya olurken karşılaşma Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak. Türkiye'nin grup aşamasına galibiyetle başlaması, şampiyonadaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın yayıncısı belli olurken voleybolseverler maç öncesinde Türkiye-Almanya mücadelesinin ayrıntılarını araştırıyor. Peki Filenin Efeleri maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye-Almanya voleybol maçının yayın saati ve kanalı...
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Almanya voleybol maçı 10 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri'nin Almanya ile oynayacağı kritik karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
FİLENİN EFELERİ'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK RAKİBİ ALMANYA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele ediyor. Filenin Efeleri, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.
Türkiye'nin hedefi, şampiyonaya galibiyetle başlayarak gruptaki avantajını artırmak. Milliler, Almanya karşısında alacağı sonuçla turnuvadaki yol haritasını da şekillendirecek.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE
Türkiye-Almanya voleybol maçını canlı takip etmek isteyen sporseverlerin adresi TRT SPOR olacak. Mücadele televizyon ekranlarının yanı sıra TRT'nin resmi dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.
Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında başlayacak mücadele saat 20.00'de ekrana gelecek. Voleybolseverler, Türkiye'nin Almanya karşısındaki performansını canlı olarak takip edecek.
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