Türkiye Fransa maçı canlı izle: Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Fransa maçı için heyecan dorukta. İkili karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler Türkiye Fransa maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Uluslar Ligi ilk haftasında A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Peki Türkiye Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye Fransa maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar