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        Haberler Bilgi Spor Türkiye Fransa maçı canlı izle: Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye Fransa maçı canlı izle: Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Fransa maçı canlı yayında izleyiciyle buluşuyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Milli takımın maçını canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler ''Türkiye Fransa maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        1

        Türkiye Fransa maçı için heyecan dorukta. İkili karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler Türkiye Fransa maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Uluslar Ligi ilk haftasında A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Peki Türkiye Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye Fransa maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar

        2

        TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45’te Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

        Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

        3

        ORKUN FORMA GİYEMEYECEK

        Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.​

        TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11’LER

        Fransa: Maignan, Truffert, Jacquet, Upamecano, Kounde, Kone, Rabiot, Cherki, Dembele, Olise, Mbappe.

        Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Can, Barış Alper.

        4

        A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

        A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:

        * 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45

        * 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

        * 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

        * 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

        * 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

        * 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

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