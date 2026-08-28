Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? A Milli Basketbol Takımı kadrosu...
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde başarılı performansını sürdüren A Milli Basketbol Takımı, gruptaki önemli sınavlarından birine çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, sahasında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarih, saat ve yayıncı kanal bilgileri netleşti. Peki, Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde ilk turu 6’da 6 yaparak namağlup tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci tur heyecanına başlıyor. J Grubu’nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam, ilk maçında güçlü rakibi Litvanya’yı sahasında ağırlayacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde gözler maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Dev Adam’ın kritik mücadelesine ilişkin tüm detaylar...
TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci turundaki ilk sınavında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların ev sahipliğinde oynanacak mücadele, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. İstanbul’da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, Türkiye-Litvanya karşılaşmasına sahne olacak.
TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Türkiye-Litvanya maçı, TRT 1 ve S Sport üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU
A Milli Basketbol Takımı'nın Litvanya maçı kadrosu belli oldu.
Cedi Osman
Adem Bona
Malachi Flynn
Furkan Korkmaz
Şehmus Hazer
Onuralp Bitim
Ercan Osmani
Sertaç Şanlı
Yiğitcan Saybir
Ömer Yurtseven
Kenan Sipahi
Erkan Yılmaz
J GRUBU PUAN DURUMU
Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk turunda sergilediği başarılı performansla grubunu 6’da 6 yaparak namağlup lider tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, elde ettiği bu sonuçla ikinci tura grup lideri olarak avantajlı bir başlangıç yapacak.
İlk turun ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Türkiye – 12 puan
2. İtalya – 11 puan
3. Sırbistan – 10 puan
4. Litvanya – 9 puan
5. İzlanda – 9 puan
6. Bosna-Hersek – 8 puan