Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? A Milli Basketbol Takımı kadrosu...

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde ilk turu 6’da 6 yaparak namağlup tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci tur heyecanına başlıyor. J Grubu’nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam, ilk maçında güçlü rakibi Litvanya’yı sahasında ağırlayacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde gözler maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Dev Adam’ın kritik mücadelesine ilişkin tüm detaylar...