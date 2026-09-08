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        Haberler Bilgi Gündem TUS sonuç tarihi belli oldu 2026: TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TUS sonuç tarihi belli oldu 2026: TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026-TUS 2. Dönem sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci dönem oturumu ÖSYM tarafından 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gündeminde TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde TUS 2. Dönem sonuç tarihi de duyuruldu. Buna göre adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Peki, TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve 2026 TUS sonuçları hangi tarihte erişime açılacak? İşte 2026-TUS 2. Dönem sınav sonuç tarihi ve sonuçların sorgulanacağı ekran...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 01:46 Güncelleme:
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        2026-TUS 2. Dönem sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından değerlendirme süreci ÖSYM tarafından yürütülüyor. Peki, TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı mı, TUS sonucu ne zaman açıklanacak? İşte TUS 2. Dönem sonuç tarihi ve sonuç sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detaylar...

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        TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. TUS 2. Dönem sınavı ise 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Böylece sınava giren adaylar yaklaşık üç buçuk haftalık değerlendirme sürecinin ardından sonuçlarına ulaşabilecek.

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        2026 TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        TUS 2. Dönem sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Adayların sonuç ekranına giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanması gerekecek.

        Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sınav puanlarını, başarı durumlarını ve ilgili sonuç bilgilerini ÖSYM sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin detayların da ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

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        2026 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

        2026-TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 Pazar günü uygulandı. Sınava giren adaylar uzmanlık eğitimi için önemli bir aşamayı tamamladı. ÖSYM, sınavın ardından 23 Ağustos'ta Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'unu yayımladı.

        Adayların sonuçları ise ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece TUS 2. Dönem sınavına ilişkin sonuç bekleyişi sona erecek.

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        TUS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların uzmanlık alanı tercih süreci gündeme gelecek. Tercih tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntıların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ve duyurularla netleştirilmesi bekleniyor.

        Adayların tercih sürecinde ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyuruları takip etmesi önem taşıyor. TUS sonuçları ve tercih sürecine ilişkin resmi bilgiler ÖSYM tarafından duyurulacak.

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        #TUS sonuç tarihi
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        #ÖSYM
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