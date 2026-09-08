2026 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026-TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 Pazar günü uygulandı. Sınava giren adaylar uzmanlık eğitimi için önemli bir aşamayı tamamladı. ÖSYM, sınavın ardından 23 Ağustos'ta Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'unu yayımladı.

Adayların sonuçları ise ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece TUS 2. Dönem sınavına ilişkin sonuç bekleyişi sona erecek.