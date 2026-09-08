Tuzlu Kahve konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Tuzlu Kahve konusu ve oyuncu kadrosu
Star Tv'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde birçok ünlü ismi barındıran dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren yapımın ilk bölümünde Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abisi Mehmet'in yolu Derin'le kesişmişti. Peki, Tuzlu Kahve konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir? İşte, Tuzlu Kahve konusu, oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler…
Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları yayınlanacak olan yeni bölüm öncesinde araştırılıyor. Yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille izleyiciyle buluşturuyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve Salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. İşte, Tuzlu Kahve dizisi konusu, oyuncuları ve son bölüm özeti
TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Tuzlu Kahve, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini ekrana taşıyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
Sadece iki gencin değil; ailelerin, geleneklerin ve farklı kuşakların çatışmasını odağına alan dizi, izleyiciye romantik komedi ile aile dramasının harmanlandığı sıcacık bir atmosfer vaat ediyor.
TUZLU KAHVE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.
Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.
TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Feryal İpekli - Nebahat Çehre
Derin Kutaygil - Eda Ece
Mehmet Aydınoğlu - Buğra Gülsoy
Hatun Aydınoğlu - Binnur Kaya
Candan Aydınoğlu - Şevval Kaya
Elit İpekli - Yasemin Ergene
Murat Aydınoğlu - Sarp Apak
Aybüke Destan - Ceren Moray
Taylan Kutaygil - Enis Arıkan
Ünver İpekli - Cengiz Bozkurt
Sitare Kutaygil - Nevra Serezli
Osman Aydınoğlu - Settar Tanrıöğen
Nermin Destan - Hatice Aslan
Tiraje Kutaygil - Nergis Kumbasar
İpek Aydınoğlu - Melis Fis
Beste - Elit Andaç Çam