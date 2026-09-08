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        Haberler Bilgi Magazin Tuzlu Kahve konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Tuzlu Kahve konusu ve oyuncu kadrosu

        Tuzlu Kahve konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Tuzlu Kahve konusu ve oyuncu kadrosu

        Star Tv'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde birçok ünlü ismi barındıran dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren yapımın ilk bölümünde Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abisi Mehmet'in yolu Derin'le kesişmişti. Peki, Tuzlu Kahve konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir? İşte, Tuzlu Kahve konusu, oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 01:39 Güncelleme:
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        Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları yayınlanacak olan yeni bölüm öncesinde araştırılıyor. Yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille izleyiciyle buluşturuyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve Salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. İşte, Tuzlu Kahve dizisi konusu, oyuncuları ve son bölüm özeti

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        TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Tuzlu Kahve, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini ekrana taşıyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

        Sadece iki gencin değil; ailelerin, geleneklerin ve farklı kuşakların çatışmasını odağına alan dizi, izleyiciye romantik komedi ile aile dramasının harmanlandığı sıcacık bir atmosfer vaat ediyor.

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        TUZLU KAHVE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

        Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

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        TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

        Feryal İpekli - Nebahat Çehre

        Derin Kutaygil - Eda Ece

        Mehmet Aydınoğlu - Buğra Gülsoy

        Hatun Aydınoğlu - Binnur Kaya

        Candan Aydınoğlu - Şevval Kaya

        Elit İpekli - Yasemin Ergene

        Murat Aydınoğlu - Sarp Apak

        Aybüke Destan - Ceren Moray

        Taylan Kutaygil - Enis Arıkan

        Ünver İpekli - Cengiz Bozkurt

        Sitare Kutaygil - Nevra Serezli

        Osman Aydınoğlu - Settar Tanrıöğen

        Nermin Destan - Hatice Aslan

        Tiraje Kutaygil - Nergis Kumbasar

        İpek Aydınoğlu - Melis Fis

        Beste - Elit Andaç Çam

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