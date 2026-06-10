Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Olacak Halim ne zaman çekildi?
Ne Olacak Halim filmi, 10 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Emre Altuğ ve Algı Eke'nin paylaştığı film, aile kurmaktan ve çocuklardan uzak duran ünlü bir sunucunun hayatındaki büyük değişimi konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Semra Dündar otururken, filmin senaryosu da Semra Dündar'ın imzasını taşıyor. Peki, Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte Ne Olacak Halim filmi konusu ve oyuncuları...
10 Mart 2023 tarihinde vizyona giren Ne Olacak Halim?, filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Emre Altuğ'un başrolünde yer aldığı film, aile olma fikrinden uzak yaşayan bir televizyon sunucusunun hayatının beklenmedik şekilde değişmesini ele alıyor. Eğlenceli olayların yaşandığı yapım, aynı zamanda aile bağları ve sorumluluk temalarına da değiniyor. Peki, Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Olacak Halim ne zaman, nerede çekildi? İşte Ne Olacak Halim filmi hakkında merak edilen detaylar...
NE OLACAK HALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, çocukluğunda ailesi tarafından sürekli "baş belası" olarak görülen ve bu nedenle çocuklardan uzak duran ünlü televizyon sunucusu Halim Pekyaman'ın hikâyesini konu alıyor.
Playboy hayatı yaşayan Halim, canlı yayında çocuklar hakkında yaptığı talihsiz açıklamalar nedeniyle büyük tepki çeker ve çalıştığı kanaldan kovulur. Yaşananların ardından Kuşadası'ndaki evine giden Halim'in hayatı burada tanıştığı dört çocuk annesi Melek ile tamamen değişir. Melek'e aşık olan Halim, bir anda kendisini çocuk bakarken bulur. Film, Halim'in aile hayatına uyum sağlama çabasını eğlenceli bir dille anlatıyor.
NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor:
Emre Altuğ
Algı Eke
Lemi Filozof
Selen Domaç
Ömer Duran
Esra Sönmezer
Gökhan Eryılmaz
NE OLACAK HALİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ, NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Ne Olacak Halim?, 2023 yılında sinemaseverlerle buluştu. Film Türkiye'de 10 Mart 2023 tarihinde vizyona girerek seyircinin karşısına çıktı. Yaklaşık 115 dakikalık süresiyle aile ve romantik komedi türünde izleyicilere keyifli bir hikâye sundu.
NE OLACAK HALİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimlerinin önemli bölümü Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Kuşadası'nın sahilleri, sokakları ve doğal güzellikleri film boyunca sık sık ekrana yansıtıldı. Bu yönüyle yapım, Ege'nin sıcak atmosferini izleyiciye hissettiren filmler arasında gösteriliyor.