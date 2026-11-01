TV YAYIN AKIŞI 1 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı listesi
1 Kasım 2026 Pazar günü televizyon kanallarının yayın programları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, sevilen dizilerin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve eğlenceli yarışmaları kaçırmamak için yayın saatlerini araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 1 Kasım Pazar gününe ait yayın akışları ve saat saat program listesi...
Kasım ayının ilk pazar gününde televizyon izleyicilerini birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Gün boyunca ekranlara gelecek programlar arasında tercih yapmak isteyenler, ulusal kanalların yayın listelerine göz atıyor. Özellikle akşam saatlerinde hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, 1 Kasım 2026 Pazar günü TV'de neler var? Bu akşam hangi kanalda hangi yapım izleyici karşısına çıkacak? İşte TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin bugünkü yayın akışına ilişkin tüm ayrıntılar...
KANALLARIN 1 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Sevdan Bir Ateş
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Ana Haber
20.00 Muhbir
22.15 Eller Yukarı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
16.30 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.35 Kalk Gidelim
09.05 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.20 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Altı Üstü İstanbul
15.30 Güneşin Doğduğu Yer
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.15 Sevdam Sensin
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Tuzlu Kahve
19.00 Star Haber
20.00 Suikast Treni
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Ömür Usta
16.00 Anne Yarısı
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Ömür Usta (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Gupi
16.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)