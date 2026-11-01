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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 1 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 1 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı listesi

        1 Kasım 2026 Pazar günü televizyon kanallarının yayın programları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, sevilen dizilerin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve eğlenceli yarışmaları kaçırmamak için yayın saatlerini araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 1 Kasım Pazar gününe ait yayın akışları ve saat saat program listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        1

        Kasım ayının ilk pazar gününde televizyon izleyicilerini birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Gün boyunca ekranlara gelecek programlar arasında tercih yapmak isteyenler, ulusal kanalların yayın listelerine göz atıyor. Özellikle akşam saatlerinde hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, 1 Kasım 2026 Pazar günü TV'de neler var? Bu akşam hangi kanalda hangi yapım izleyici karşısına çıkacak? İşte TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin bugünkü yayın akışına ilişkin tüm ayrıntılar...

        2

        KANALLARIN 1 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 Sevdan Bir Ateş

        10.00 Pazar Sürprizi

        13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Ana Haber

        20.00 Muhbir

        22.15 Eller Yukarı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Pazar

        12.45 Pazar Gezmesi

        13.45 Arda ile Omuz Omuza

        14.45 Güller ve Günahlar

        16.30 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Haber

        20.00 Daha 17 (Yeni Bölüm)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.35 Kalk Gidelim

        09.05 Diriliş Ertuğrul

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 Lingo Türkiye

        14.20 Gönül Dağı

        17.30 Kod Adı Kırlangıç

        19.00 Ana Haber

        20.00 Teşkilat

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.30 ATV'de Hafta Sonu

        10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

        11.20 Dizi TV

        12.10 Altı Üstü İstanbul

        15.30 Güneşin Doğduğu Yer

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08.15 Sevdam Sensin

        11.00 Tülin Şahin ile Moda

        12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15.30 Tuzlu Kahve

        19.00 Star Haber

        20.00 Suikast Treni

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13.00 Ömür Usta

        16.00 Anne Yarısı

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Ömür Usta (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00 Oynat Bakalım

        08.30 Gençlik Rüzgarı

        10.00 Gazete Magazin

        15.30 Gupi

        16.30 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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