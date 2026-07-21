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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 21 TEMMUZ SALI: Bugün hangi kanalda hangi diziler, yarışmalar var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 21 TEMMUZ SALI: Bugün hangi kanalda hangi diziler, yarışmalar var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        21 Temmuz 2026 Salı günü ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının yayın programları netleşti. Akşam kuşağında yarışma heyecanından komedi filmlerine kadar farklı türlerde birçok yapım seyirciyle buluşacak. Star TV'de Tolgshow Yıldızlar ilk bölümüyle ekran macerasına başlarken, ATV'de Var Mısın Yok Musun, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte günün kanal kanal yayın akışı listesi haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        1

        Televizyon karşısında keyifli bir salı akşamı geçirmek isteyenler için 21 Temmuz 2026 tarihli yayın akışı belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve prime time kuşağında yarışmalardan eğlence programlarına, yerli ve yabancı sinema filmlerinden sevilen yapımlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Star TV’de Tolgshow Yıldızlar ilk bölümüyle seyirciyle buluşurken, ATV ekranlarında Var Mısın Yok Musun, TV8’de ise MasterChef Türkiye heyecanı yaşanacak. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? İşte kanal kanal 21 Temmuz Salı yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 21 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Sümela'nın Şifresi: Temel

        21:45 - Muhtemel Aşk

        00:45 - Sümela'nın Şifresi: Temel

        03:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        04:45 - Lodos Zühtü

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Uzak Şehir

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Sisu

        21:45 - Sisu

        23:45 - Büyük Dünya Depremi

        01:30 - Büyük Dünya Depremi

        03:00 - Zengin Kısmet

        04:30 - Kuzey Güney

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 – İstiklal Marşı

        05:20 - Hayallerinin Peşinde

        06:05 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:05 - Hangimiz Sevmedik

        10:00 - Kasaba Doktoru

        13:30 - Seksenler

        14:40 - Yürek Çıkmazı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - 127 Saat | Yabancı Sinema

        21:50 - Sessiz Saat | Yabancı Sinema

        23:50 - 127 Saat | Yabancı Sinema

        01:40 - Seksenler

        02:55 - Yürek Çıkmazı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İki Aile

        09:30 – Sevdiğim Sensin

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Güzel Köylü

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Tolgshow Yıldızlar

        02:30 - Güzel Köylü

        05:00 - Erkenci Kuş

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kırgın Çiçekler

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 - A.B.İ.

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Cash Out 2 / Yabancı Sinema

        01:40 - Cash Out 2 / Yabancı Sinema

        03:20 - Aldatmak

        05:30 - Safir

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 - Sen Çal Kapımı

        16:30 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Celal ile Ceren

        22:15 - Celal ile Ceren

        00:45 - Aşk Yeniden

        03:15 - Bambaşka Biri

        05:00 - Yasak Elma

        06:00 – Son Yaz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - MasterChef Türkiye

        10:00 - Gazete Magazin

        14:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Gazete Magazin

        04:00 - Oynat Bakalım

        05:30 - Tuzak

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