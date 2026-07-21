TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 21 TEMMUZ SALI: Bugün hangi kanalda hangi diziler, yarışmalar var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

Televizyon karşısında keyifli bir salı akşamı geçirmek isteyenler için 21 Temmuz 2026 tarihli yayın akışı belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve prime time kuşağında yarışmalardan eğlence programlarına, yerli ve yabancı sinema filmlerinden sevilen yapımlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Star TV’de Tolgshow Yıldızlar ilk bölümüyle seyirciyle buluşurken, ATV ekranlarında Var Mısın Yok Musun, TV8’de ise MasterChef Türkiye heyecanı yaşanacak. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? İşte kanal kanal 21 Temmuz Salı yayın akışı…