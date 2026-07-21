TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 21 TEMMUZ SALI: Bugün hangi kanalda hangi diziler, yarışmalar var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı
21 Temmuz 2026 Salı günü ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının yayın programları netleşti. Akşam kuşağında yarışma heyecanından komedi filmlerine kadar farklı türlerde birçok yapım seyirciyle buluşacak. Star TV'de Tolgshow Yıldızlar ilk bölümüyle ekran macerasına başlarken, ATV'de Var Mısın Yok Musun, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte günün kanal kanal yayın akışı listesi haberimizde…
Televizyon karşısında keyifli bir salı akşamı geçirmek isteyenler için 21 Temmuz 2026 tarihli yayın akışı belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve prime time kuşağında yarışmalardan eğlence programlarına, yerli ve yabancı sinema filmlerinden sevilen yapımlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Star TV’de Tolgshow Yıldızlar ilk bölümüyle seyirciyle buluşurken, ATV ekranlarında Var Mısın Yok Musun, TV8’de ise MasterChef Türkiye heyecanı yaşanacak. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? İşte kanal kanal 21 Temmuz Salı yayın akışı…
KANALLARIN 21 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Sümela'nın Şifresi: Temel
21:45 - Muhtemel Aşk
00:45 - Sümela'nın Şifresi: Temel
03:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
04:45 - Lodos Zühtü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Sisu
21:45 - Sisu
23:45 - Büyük Dünya Depremi
01:30 - Büyük Dünya Depremi
03:00 - Zengin Kısmet
04:30 - Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Hayallerinin Peşinde
06:05 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:05 - Hangimiz Sevmedik
10:00 - Kasaba Doktoru
13:30 - Seksenler
14:40 - Yürek Çıkmazı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - 127 Saat | Yabancı Sinema
21:50 - Sessiz Saat | Yabancı Sinema
23:50 - 127 Saat | Yabancı Sinema
01:40 - Seksenler
02:55 - Yürek Çıkmazı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 – Sevdiğim Sensin
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Tolgshow Yıldızlar
02:30 - Güzel Köylü
05:00 - Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kırgın Çiçekler
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - A.B.İ.
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Cash Out 2 / Yabancı Sinema
01:40 - Cash Out 2 / Yabancı Sinema
03:20 - Aldatmak
05:30 - Safir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Sen Çal Kapımı
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Celal ile Ceren
22:15 - Celal ile Ceren
00:45 - Aşk Yeniden
03:15 - Bambaşka Biri
05:00 - Yasak Elma
06:00 – Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - MasterChef Türkiye
10:00 - Gazete Magazin
14:00 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Gazete Magazin
04:00 - Oynat Bakalım
05:30 - Tuzak