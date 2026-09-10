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        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması 10 Eylül Perşembe: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 10 Eylül Perşembe: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin karşılaşmalarıyla birlikte yakından takip edilmeye başlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde alacağı puan ve puanlar UEFA ülke puanı sıralaması için büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin Roma karşısında elde edeceği galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet ise Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından ayrı önem taşıyor. Peki Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 10 Eylül 2026 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel yeri ve puanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        UEFA ülke puanı sıralaması, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki geleceği açısından kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maçları, Türkiye’nin bu sezon elde edeceği puanlar bakımından büyük önem taşıyor. Galatasaray’ın Sporting Lizbon karşısında puan alamaması sonrasında gözler Fenerbahçe-Roma mücadelesine çevrildi. Peki Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu...

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 10 EYLÜL 2026

        UEFA'nın güncel ülke puanı sıralamasına göre ilk sıralarda İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya yer alıyor. Türkiye ise 49.675 puanla 9. sırada yer alıyor.

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        10 EYLÜL 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1. İngiltere – 102.019 puan

        2. İtalya – 87.874 puan

        3. İspanya – 82.493 puan

        4. Almanya – 80.402 puan

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        5. Fransa – 68.153 puan

        6. Portekiz – 64.550 puan

        7. Belçika – 59.050 puan

        8. Hollanda – 52.395 puan

        9. Türkiye – 49.675 puan

        10. Polonya – 45.125 puan

        11. Çekya – 44.725 puan

        12. Yunanistan – 43.812 puan

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        TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ?

        Türkiye'nin güncel UEFA ülke puanı 49.675 olarak hesaplanıyor. Bu puan, son beş sezonda Türk kulüplerinin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçların toplamından oluşuyor.

        2026-2027 sezonunda Türkiye'nin şu ana kadar elde ettiği sezon katsayısı ise 4.500. UEFA'nın güncel tablosunda Türkiye, sezon katsayısı bakımından da üst sıralarda yer alıyor.

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, 9 Eylül 2026 itibarıyla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin önünde Hollanda, arkasında ise Polonya yer alıyor.

        Sıralamadaki konumun korunması Türk takımlarının Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçlara bağlı olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçları Türkiye'nin puanını artırma açısından önem taşıyor.

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        UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

        UEFA ülke katsayısı, bir ülkenin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarının elde ettiği puanlar üzerinden hesaplanıyor. Sezon sonunda oluşan katsayılar, UEFA ülke sıralamasının belirlenmesinde kullanılıyor.

        UEFA kurallarına göre normal maçlarda galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan değerinde. Eleme ve play-off aşamalarında ise puanlama farklı uygulanıyor. Elde edilen toplam puan, o ülkenin Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek sezon katsayısı hesaplanıyor.

        UEFA'nın resmi açıklamasına göre ülke katsayıları, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin sonuçlarına göre güncelleniyor. Bu nedenle 9 Eylül'deki Sporting Lizbon-Galatasaray ve 10 Eylül'deki Fenerbahçe-Roma maçlarının ardından Türkiye'nin puanında değişiklik yaşanabilecek.

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        #UEFA Ülke puanı sıralaması
        #UEFA
        #UEFA sıralaması
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