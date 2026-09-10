UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA ülke katsayısı, bir ülkenin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarının elde ettiği puanlar üzerinden hesaplanıyor. Sezon sonunda oluşan katsayılar, UEFA ülke sıralamasının belirlenmesinde kullanılıyor.

UEFA kurallarına göre normal maçlarda galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan değerinde. Eleme ve play-off aşamalarında ise puanlama farklı uygulanıyor. Elde edilen toplam puan, o ülkenin Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek sezon katsayısı hesaplanıyor.

UEFA'nın resmi açıklamasına göre ülke katsayıları, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin sonuçlarına göre güncelleniyor. Bu nedenle 9 Eylül'deki Sporting Lizbon-Galatasaray ve 10 Eylül'deki Fenerbahçe-Roma maçlarının ardından Türkiye'nin puanında değişiklik yaşanabilecek.