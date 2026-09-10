UEFA ülke puanı sıralaması 10 Eylül Perşembe: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları nedeniyle futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yoluna devam ediyor. Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşması ve Fenerbahçe-Roma mücadelesi öncesinde gözler alınacak sonuçlara çevrildi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde elde edilecek galibiyet ve beraberlikler Türkiye'nin UEFA ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak. Peki Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 10 Eylül 2026 UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin güncel puanı.
UEFA ülke puanı güncel sıralaması temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle gündemi meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları, Türkiye'nin sıralamadaki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray 9 Eylül'de Sporting Lizbon'a konuk olurken Fenerbahçe ise 10 Eylül'de Roma ile karşılaşacak. Peki Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 10 EYLÜL 2026
UEFA'nın güncel ülke puanı sıralamasına göre ilk sıralarda İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya yer alıyor. Türkiye ise 49.675 puanla 9. sırada yer alıyor.
10 EYLÜL 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere – 102.019 puan
2. İtalya – 87.874 puan
3. İspanya – 82.493 puan
4. Almanya – 80.402 puan
5. Fransa – 68.153 puan
6. Portekiz – 64.550 puan
7. Belçika – 59.050 puan
8. Hollanda – 52.395 puan
9. Türkiye – 49.675 puan
10. Polonya – 45.125 puan
11. Çekya – 44.725 puan
12. Yunanistan – 43.812 puan
TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ?
Türkiye'nin güncel UEFA ülke puanı 49.675 olarak hesaplanıyor. Bu puan, son beş sezonda Türk kulüplerinin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçların toplamından oluşuyor.
2026-2027 sezonunda Türkiye'nin şu ana kadar elde ettiği sezon katsayısı ise 4.500. UEFA'nın güncel tablosunda Türkiye, sezon katsayısı bakımından da üst sıralarda yer alıyor.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, 9 Eylül 2026 itibarıyla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin önünde Hollanda, arkasında ise Polonya yer alıyor.
Sıralamadaki konumun korunması Türk takımlarının Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçlara bağlı olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçları Türkiye'nin puanını artırma açısından önem taşıyor.
UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
UEFA ülke katsayısı, bir ülkenin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarının elde ettiği puanlar üzerinden hesaplanıyor. Sezon sonunda oluşan katsayılar, UEFA ülke sıralamasının belirlenmesinde kullanılıyor.
UEFA kurallarına göre normal maçlarda galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan değerinde. Eleme ve play-off aşamalarında ise puanlama farklı uygulanıyor. Elde edilen toplam puan, o ülkenin Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek sezon katsayısı hesaplanıyor.
UEFA'nın resmi açıklamasına göre ülke katsayıları, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin sonuçlarına göre güncelleniyor. Bu nedenle 9 Eylül'deki Sporting Lizbon-Galatasaray ve 10 Eylül'deki Fenerbahçe-Roma maçlarının ardından Türkiye'nin puanında değişiklik yaşanabilecek.