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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu: UEFA Uluslar Ligi Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu: UEFA Uluslar Ligi Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gruptaki puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye, grupta oynadığı ilk iki maçta Fransa ve İtalya'ya karşı sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Ay-Yıldızlı ekip 0 puanla UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nun son sırasında bulunuyor. Fransa 6 puanla liderlik koltuğunda otururken Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunuyor. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar, Belçika maçı öncesi kaç puanı var ve A Milli Takım elendi mi? İşte UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu puan durumu ve Türkiye maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 00:10 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda ikinci maçların ardından Fransa 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Belçika ve İtalya 3'er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşırken Türkiye 0 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Türkiye ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Peki UEFA Uluslar Ligi Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım kaçıncı sırada, kaç puanı var, Türkiye elendi mi? İşte A Milli Takım'ın puan durumu ve gruptan çıkma ihtimalleri...

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        UEFA ULUSLAR LİGİ A1 GRUBU PUAN DURUMU

        LİG A GRUP 1

        1. Fransa - 7

        2. Belçika - 6

        3. İtalya - 4

        4. Türkiye - 0

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        Fransa ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaştı. Belçika ise ilk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup ederken ikinci maçında Fransa'ya 1-0 kaybetti. İtalya da Belçika'ya 2-0 yenildikten sonra Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek 3 puana yükseldi. Türkiye ise oynadığı iki karşılaşmadan puansız ayrıldı.

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        TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için kalan karşılaşmalarda mümkün olduğunca yüksek puan toplaması gerekiyor. A1 Grubu'nda takımlar birbirleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam altı maç oynuyor. Türkiye ilk iki maçını tamamladığı için önünde dört karşılaşma bulunuyor.

        A Milli Takım kalan dört maçının tamamını kazanması halinde 12 puana ulaşacak. Bu durumda Türkiye'nin gruptaki sıralaması diğer takımların alacağı sonuçlara göre şekillenecek. Dolayısıyla mevcut 0 puanlı tabloya rağmen Türkiye'nin matematiksel olarak gruptan çıkma ihtimali bulunuyor.

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        TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE ELENDİ Mİ?

        Türkiye'nin şu an itibarıyla UEFA Uluslar Ligi'nden elenmesi söz konusu değil. A Milli Takım iki maç sonunda 0 puanda olsa da grup aşamasının tamamlanmasına dört maç daha bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'nin matematiksel olarak üst sıralara yükselme ihtimali devam ediyor.

        Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için kalan maçlarda alacağı sonuçların yanı sıra Fransa, Belçika ve İtalya'nın birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalardaki puan kayıpları da belirleyici olacak.

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        TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

        A Milli Takım'ın grup aşamasında önünde dört maç bulunuyor. Türkiye, Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların ardından İtalya ve Fransa karşısında da puan mücadelesi verecek. UEFA'nın grup takviminde A1 Grubu'nun üçüncü maç haftası 2 Ekim, dördüncü maç haftası 5 Ekim, beşinci maç haftası 12 Kasım ve altıncı maç haftası 15 Kasım olarak yer alıyor.

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        #UEFA Uluslar Ligi
        #puan durumu
        #a milli takım
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