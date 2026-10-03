TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için kalan karşılaşmalarda mümkün olduğunca yüksek puan toplaması gerekiyor. A1 Grubu'nda takımlar birbirleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam altı maç oynuyor. Türkiye ilk iki maçını tamamladığı için önünde dört karşılaşma bulunuyor.

A Milli Takım kalan dört maçının tamamını kazanması halinde 12 puana ulaşacak. Bu durumda Türkiye'nin gruptaki sıralaması diğer takımların alacağı sonuçlara göre şekillenecek. Dolayısıyla mevcut 0 puanlı tabloya rağmen Türkiye'nin matematiksel olarak gruptan çıkma ihtimali bulunuyor.