UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uncharted: Kayıp Miras, PlayStation’un sevilen aksiyon-macera oyunu serisinden uyarlanan ve Nathan Drake’in gençlik yıllarına odaklanan bir yapım. Film, zeki ve cesur Nathan Drake’in (Tom Holland) hikayesini anlatıyor. Nathan, deneyimli hazine avcısı Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından, Ferdinand Magellan’a ait olduğu söylenen ve 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen efsanevi bir serveti bulmak için işe alınır.

Başlangıçta basit bir soygun gibi görünen bu görev, kısa sürede tehlikeli bir yarışa dönüşür. Nathan ve Sully, hazineyi ele geçirmek isteyen acımasız Santiago Moncada (Antonio Banderas) ile karşı karşıya gelir. İpuçlarını çözerek dünyanın en eski gizemlerinden birini aydınlatmaya çalışan ikili, sadece 5 milyar dolarlık bir hazineyi değil, aynı zamanda Nathan’ın uzun süredir kayıp olan kardeşini bulma şansını da elde etmeye çalışır.