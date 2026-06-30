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        Haberler Bilgi Magazin Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları: Uncharted: Kayıp Miras ne zaman çekildi?

        Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları: Uncharted: Kayıp Miras ne zaman çekildi?

        PlayStation'ın sevilen oyun serisinden beyaz perdeye uyarlanan Uncharted: Kayıp Miras, 30 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer'ın oturduğu filmin senaryosunu Rafe Judkins, Art Marcum ve Matt Holloway kaleme aldı. Aksiyon ve macera dolu yapım, genç hazine avcısı Nathan Drake'in ilk büyük serüvenini konu alıyor. Filmin başrollerini ise Tom Holland ile Mark Wahlberg paylaşıyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-06-30 18:26:45 Güncelleme:
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        PlayStation'ın en popüler oyun serilerinden biri olan Uncharted, sinema uyarlamasıyla 30 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerde Tom Holland ve Mark Wahlberg'in yer aldığı film, Nathan Drake'in hazine avcılığına uzanan ilk büyük macerasını anlatıyor. Aksiyon, gizem ve macerayı bir araya getiren yapım, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uncharted: Kayıp Miras ne zaman çekildi? İşte filme ilişkin tüm detaylar...

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        UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Uncharted: Kayıp Miras, PlayStation’un sevilen aksiyon-macera oyunu serisinden uyarlanan ve Nathan Drake’in gençlik yıllarına odaklanan bir yapım. Film, zeki ve cesur Nathan Drake’in (Tom Holland) hikayesini anlatıyor. Nathan, deneyimli hazine avcısı Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından, Ferdinand Magellan’a ait olduğu söylenen ve 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen efsanevi bir serveti bulmak için işe alınır.

        Başlangıçta basit bir soygun gibi görünen bu görev, kısa sürede tehlikeli bir yarışa dönüşür. Nathan ve Sully, hazineyi ele geçirmek isteyen acımasız Santiago Moncada (Antonio Banderas) ile karşı karşıya gelir. İpuçlarını çözerek dünyanın en eski gizemlerinden birini aydınlatmaya çalışan ikili, sadece 5 milyar dolarlık bir hazineyi değil, aynı zamanda Nathan’ın uzun süredir kayıp olan kardeşini bulma şansını da elde etmeye çalışır.

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        UNCHARTED: KAYIP MİRAS OYUNCULARI KİMLER?

        Tom Holland – Nathan Drake

        Mark Wahlberg – Victor "Sully" Sullivan

        Antonio Banderas – Santiago Moncada

        Sophia Ali – Chloe Frazer

        Tati Gabrielle – Jo Braddock

        Rudy Pankow – Genç Sam Drake

        Steven Waddington

        Alana Boden

        Pilou Asbæk

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