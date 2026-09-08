ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHİ | 2026-2027 Güz dönemi üniversiteler ne zaman açılıyor? Özel ve devlet üniversitelerinde dersler hangi tarihte başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni kayıt yaptıran ya da üst sınıfa geçen öğrenciler, 2026-2027 güz dönemi üniversitelerin açılış tarihlerini araştırıyor. Kendi üniversitesinin açılış tarihini ve güz dönemi akademik takvimini araştıran öğrencilerin gözü “Üniversiteler ne zaman açılıyor? Özel ve devlet üniversitelerinde dersler hangi tarihte başlayacak?” sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 üniversite açılış tarihleri hakkında merak edilenler…