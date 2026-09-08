ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHİ | 2026-2027 Güz dönemi üniversiteler ne zaman açılıyor? Özel ve devlet üniversitelerinde dersler hangi tarihte başlayacak?
YKS yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos 2026'da açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başladı. ÖSYM takvimine göre üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2026-2027 güz dönemi üniversite akademik takvimleri belli olurken devlet ve özel üniversitelerde ders başı tarihleri de netleşiyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, ders başı ne zaman? İşte, 2026-2027 devlet ve vakıf üniversitelerinde ders başı tarihine ilişkin detaylar…
Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni kayıt yaptıran ya da üst sınıfa geçen öğrenciler, 2026-2027 güz dönemi üniversitelerin açılış tarihlerini araştırıyor. Kendi üniversitesinin açılış tarihini ve güz dönemi akademik takvimini araştıran öğrencilerin gözü “Üniversiteler ne zaman açılıyor? Özel ve devlet üniversitelerinde dersler hangi tarihte başlayacak?” sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 üniversite açılış tarihleri hakkında merak edilenler…
2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversitelerin açılış tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik takvimler farklılık gösterirken, derslerin başlayacağı tarih de üniversiteye göre değişiyor.
ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DERSLER HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Üniversiteler için ülke genelinde geçerli tek bir açılış tarihi bulunmuyor. Her üniversite kendi akademik takvimini belirlediği için öğrencilerin ders başlangıç tarihlerini kayıtlı oldukları üniversitenin resmi takviminden kontrol etmesi gerekiyor.
Örneğin İstanbul Kültür Üniversitesi'nde güz yarıyılı dersleri 14 Eylül 2026'da başlayacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ise güz yarıyılı 21 Eylül 2026'da başlayacak.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ
İstanbul Kültür Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı dersleri 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik takvimine göre güz yarıyılı dersleri 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 25 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Bahar yarıyılında ise eğitim-öğretim 1 Mart 2027 tarihinde başlayacak ve 4 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak.
Kayıtlı öğrencilerin güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler için fakülteye ilk kayıt işlemleri ise 17-28 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ
Marmara Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre güz yarıyılı dersleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 3 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Güz yarıyılı ders kaydı 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılırken, ders ekleme-çıkarma işlemleri 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Üniversitede güz yarıyılı ara sınavları 16-22 Kasım 2026, yarıyıl sonu sınavları ise 4-17 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak. Bahar yarıyılı dersleri 25 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 2 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre yıllık sistem uygulayan birimlerde dersler 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kayıt yenileme ve kayıt onay işlemleri ise 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ
Gazi Üniversitesi'nde 2026-2027 güz yarıyılı dersleri 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Akademik takvimde ders kayıtlarının 10-14 Eylül 2026, danışman onaylarının ise 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacağı belirtiliyor.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi de 2026-2027 güz yarıyılı için başlangıç tarihini 21 Eylül 2026 olarak belirledi. Üniversite, Yükseköğretim Kurulu'nun bildirimi doğrultusunda akademik takvimini güncelleyerek güz dönemi ders kayıtlarını 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasına aldı.