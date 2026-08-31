UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2026-2027 MEB Takvimi ile anaokulu ve 1. sınıflar için tarih belli oldu!

Uyum haftası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, 2026-2027 MEB çalışma takvimiyle belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri ise okula uyum programı kapsamında erken ders başı yapacak. Peki, uyum eğitimi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte 2026-2027 uyum haftası tarihleri…