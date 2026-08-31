UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2026-2027 MEB Takvimi ile anaokulu ve 1. sınıflar için tarih belli oldu!
Okula uyum haftası başlama tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimi ile netleşti. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri erken başlayacak. Peki, 1. sınıf ve anaokulu okula ne zaman başlayacak? İşte, 2026 okula uyum haftası tarihi…
Uyum haftası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, 2026-2027 MEB çalışma takvimiyle belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri ise okula uyum programı kapsamında erken ders başı yapacak. Peki, uyum eğitimi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte 2026-2027 uyum haftası tarihleri…
OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula uyum haftası tarihleri belli oldu. MEB çalışma takvimine göre uyum eğitimleri 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.
Uyum haftası boyunca öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve yeni eğitim ortamına alışmalarını kolaylaştıracak rehberlik ve uyum çalışmaları gerçekleştirilecek.
2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri, genel eğitim öğretim döneminden önce 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum programına katılacak.
UYUM HAFTASINDA VELİLER DE YER ALACAK
Yeni eğitim döneminde uyum sürecinde velilere yönelik çalışmalar da yapılacak. Okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin ebeveynleri için rehberlik ve uyum programları uygulanacak.
Öte yandan 5. sınıf, hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamına alışmalarını destekleyen rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TARİHLERİ
MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026, yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027'de başlayacak, ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027'de uygulanacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.