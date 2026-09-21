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        Haberler Bilgi Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir 3. sezon yeni bölüm 21 Eylül 2026 Pazartesi yayınlanacak mı?

        Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir 3. sezon yeni bölüm 21 Eylül 2026 Pazartesi yayınlanacak mı?

        Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon yayın tarihi izleyicilerin gündeminde. Yeni sezon hazırlıklarının ardından dizinin yeni bölümü için tarih belli oldu. Peki Uzak Şehir 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yayınlanacak mı? İşte Uzak Şehir yeni sezon tarihi ve Kanal D'nin güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:16 Güncelleme:
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        1

        Uzak Şehir'de yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezon ilk bölümü için yayın tarihi belli oldu. Pazartesi akşamları ekrana gelen Uzak Şehir, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon bölümü saat 20.00'de başlayacak. İşte Kanal D yayın akışı…

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        UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Uzak Şehir'in 3. sezon yeni bölümü 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Böylece sezon arasının ardından dizinin yeni bölüm yayın tarihi de netleşmiş oldu.

        3

        UZAK ŞEHİR 21 EYLÜL PAZARTESİ YAYINDA MI?

        Uzak Şehir, 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'nin yayın akışında saat 20.00'de Uzak Şehir yeni bölümüne yer verildi.

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        KANAL D 21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

        07.00: İkizler Memo - Can 

        09.00: Neler Oluyor Hayatta? 

        11.00: Yaprak Dökümü 

        13.45: Gelinim Mutfakta 

        16.45: Üç Kız Kardeş

        5

        18.30: Kanal D Ana Haber 

        20.00: Uzak Şehir Yeni Bölüm 

        00.15: Haysiyet 

        02.30: Gelinim Mutfakta 

        05.00: Siyah Beyaz Aşk

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        #uzak şehir
        #kanal d
        #yeni sezon
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