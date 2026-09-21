Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir 3. sezon yeni bölüm 21 Eylül 2026 Pazartesi yayınlanacak mı?
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon yayın tarihi izleyicilerin gündeminde. Yeni sezon hazırlıklarının ardından dizinin yeni bölümü için tarih belli oldu. Peki Uzak Şehir 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yayınlanacak mı? İşte Uzak Şehir yeni sezon tarihi ve Kanal D'nin güncel yayın akışı...
Uzak Şehir'de yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezon ilk bölümü için yayın tarihi belli oldu. Pazartesi akşamları ekrana gelen Uzak Şehir, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon bölümü saat 20.00'de başlayacak. İşte Kanal D yayın akışı…
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uzak Şehir'in 3. sezon yeni bölümü 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Böylece sezon arasının ardından dizinin yeni bölüm yayın tarihi de netleşmiş oldu.
UZAK ŞEHİR 21 EYLÜL PAZARTESİ YAYINDA MI?
Uzak Şehir, 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'nin yayın akışında saat 20.00'de Uzak Şehir yeni bölümüne yer verildi.
KANAL D 21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07.00: İkizler Memo - Can
09.00: Neler Oluyor Hayatta?
11.00: Yaprak Dökümü
13.45: Gelinim Mutfakta
16.45: Üç Kız Kardeş
18.30: Kanal D Ana Haber
20.00: Uzak Şehir Yeni Bölüm
00.15: Haysiyet
02.30: Gelinim Mutfakta
05.00: Siyah Beyaz Aşk