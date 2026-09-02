UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MEBBİS uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başöğretmen unvanı için uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet bulunması, halen uzman öğretmen olarak görev yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ve Başöğretmenlik Eğitim Programının tamamlanması gerekiyor.

Bunun yanında 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlik ve/veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları, gerekli diğer şartları taşımaları ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamaları halinde başöğretmen unvanı alabilecek.