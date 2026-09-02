UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MEBBİS uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 1 Eylül Salı günü itibariyle alınmaya başlandı. 9 Eylül'e kadar sürecek olan Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları, MEB'in 2026/3 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek. İşte, MEBBİS 2026 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı…
Öğretmenlik alanında kariyer yapmak isteyenler için Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026/3 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz ile birlikte başvuru tarihleri, eğitim süreci ve başvuru şartları netleşti. MEB kılavuzuna göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. Peki, MEBBİS uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2026 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri takvimi ve şartları hakkında merak edilenler…
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB'in 2026/3 kılavuzuna göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 1 Eylül 2026'da başladı ve 9 Eylül 2026'da sona erecek.
2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular MEBBİS üzerinden elektronik olarak yapılacak. Öğretmenlerin başvuru sürecini ve başvurularının onay durumunu MEBBİS üzerinden takip etmesi gerekiyor.
EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eğitim programları ise 4 Eylül-18 Aralık 2026 tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2026 yılı kariyer basamakları kapsamında uzman öğretmen unvanı için öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet bulunması, halen öğretmen olarak görev yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ve Uzman Öğretmenlik Eğitim Programının tamamlanması şartları aranıyor.
BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başöğretmen unvanı için uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet bulunması, halen uzman öğretmen olarak görev yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ve Başöğretmenlik Eğitim Programının tamamlanması gerekiyor.
Bunun yanında 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlik ve/veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları, gerekli diğer şartları taşımaları ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamaları halinde başöğretmen unvanı alabilecek.
2026 UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK TAKVİMİ
Başvuru: 1-9 Eylül 2026
Eğitimler: 4 Eylül-18 Aralık 2026
Ek başvuru: 2-6 Kasım 2026
Başvuru adresi: MEBBİS
Eğitim adresi: ÖBA
HER UNVANA AYRI BİR DERECE VERİLECEK
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alanlara, her unvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Ayrıca unvan için öngörülen eğitim öğretim tazminatından, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren yararlanılacak.