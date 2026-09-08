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        Haberler Bilgi Vakıfbank emekli banka promosyonu kampanyası | 30 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı! 2026 Eylül ayı Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

        Vakıfbank emekli banka promosyonu kampanyası | 30 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı! 2026 Eylül ayı Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

        En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Vakıfbank Eylül ayı emekli banka promosyonu kampanyasını duyurudu. Emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan emeklilere 30 bin TL'ye varan ek kazanım imkanı veriliyor. Peki, ! 2026 Eylül ayı Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte, Vakıfbank emekli promosyonu ödeme tutarları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Vakıfbank emekli promosyonu kampanyaları, Eylül ayının gelişiyle birlikte güncellendi. Maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alma taahhüdü verenler ek ödemelerle birlikte 30 bin TL’ye varan ödemeden yararlanabilecek. Vakıfbank emekli promosyonu ödemesinden yararlanmak için Vakıfbank şubelerine giderek, yurt içi ATM cihazlarından ya da Mobil banka aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Vakıfbank emekli banka promosyonu ödemelerine ilişkin detaylar…

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        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 EYLÜL AYINDA NE KADAR?

        VakıfBank emekli promosyonu, emekli maaşı tutarına göre değişiyor. 3 yıl için peşin ve nakdi olarak ödenen promosyon tutarları şöyle:

        10.000 TL'den az maaş alanlara 5.000 TL

        10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

        15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

        20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 12.000 TL

        Buna göre temel emekli promosyon ödemesi en yüksek 12.000 TL olarak uygulanıyor. 30 bin TL'ye kadar olan toplam kazanım ise kampanya kapsamındaki ek avantajlarla oluşuyor.

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        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        VakıfBank emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını bankaya taşıyarak başvuru yapabiliyor. Başvurular VakıfBank şubeleri, VakıfBank Mobil ve yurt içindeki ATM'ler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

        Promosyon ödemesi için emekli maaşının 3 yıl boyunca VakıfBank'tan alınmasına yönelik taahhüt verilmesi gerekiyor.

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        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 3 YIL TAAHHÜT ŞARTI NEDİR?

        Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin 3 yıl süreyle maaşlarını VakıfBank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon tutarı, emeklinin bir aylık maaş miktarına göre belirlenerek peşin ve nakdi olarak ödeniyor.

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        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL'YE KADAR NASIL ÇIKIYOR?

        VakıfBank'ın emeklilere sunduğu kampanyada toplam kazanım 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Bu tutar, temel emekli promosyonuna ek olarak kampanya şartlarında yer alan avantajların sağlanmasıyla elde edilebiliyor. Bu nedenle 30 bin TL, her emekliye doğrudan ödenen promosyon tutarı değil, kampanya kapsamındaki toplam kazanımı ifade ediyor.

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