Vakıfbank emekli banka promosyonu kampanyası | 30 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı! 2026 Eylül ayı Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 EYLÜL AYINDA NE KADAR?

VakıfBank emekli promosyonu, emekli maaşı tutarına göre değişiyor. 3 yıl için peşin ve nakdi olarak ödenen promosyon tutarları şöyle:

10.000 TL'den az maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 12.000 TL

Buna göre temel emekli promosyon ödemesi en yüksek 12.000 TL olarak uygulanıyor. 30 bin TL'ye kadar olan toplam kazanım ise kampanya kapsamındaki ek avantajlarla oluşuyor.