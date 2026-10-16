VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşının ne kadar olacağı, en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Ancak tüm hak sahiplerine ödenecek sabit bir tutar henüz resmen açıklanmış değil. Sistemde herkese aynı miktarda para verilmesi yerine, hane gelirinin ve ihtiyaçların dikkate alınarak farklı tutarlarda destek sağlanması üzerinde duruluyor.

Taslak hakkında yayımlanan haberlerde en düşük emekli aylığı tutarının gelir değerlendirmesinde ölçüt olarak ele alınabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte bu tutarın kesin gelir sınırı olarak kabul edildiğine veya her haneye bu miktarda ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Kira, gıda, elektrik, doğal gaz ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik desteklerin farklı bileşenler halinde uygulanması ihtimali de gündemde. Yardımın türü ve tutarı, hanenin durumuna ve resmî olarak belirlenecek kriterlere göre şekillenecek.