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        Haberler Bilgi Ekonomi Vatandaşlık maaşı ne zaman çıkacak, şartları neler? Vatandaşlık maaşı ne kadar?

        Vatandaşlık maaşı ne zaman çıkacak, şartları neler? Vatandaşlık maaşı ne kadar?

        Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), dar gelirli ailelere yönelik yeni sosyal destek modeli olarak gündemdeki yerini koruyor. Ailelerin gelir durumuna göre desteklenmesini amaçlayan sistemle kira, gıda, enerji ve ısınma gibi temel ihtiyaçlara katkı sağlanması planlanıyor. 2026 yılı boyunca hazırlıkları takip edilen uygulamanın 2027 yılında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sistemin kimleri kapsayacağı, hane gelirinin nasıl hesaplanacağı ve başvuruların hangi kanaldan alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, vatandaşlık maaşı ne zaman çıkacak, kimlere verilecek ve aylık ödeme ne kadar olacak? İşte vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri ve ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 20:55 Güncelleme:
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        1

        Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal yardım modeli için çalışmalar sürerken gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili kurumların açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlık maaşı adıyla anılan sistemde amaç, gelir düzeyi belirlenen sınırın altında kalan haneleri desteklemek ve temel ihtiyaçlara erişimlerini kolaylaştırmak. Taslak çalışmalarda hane gelirinin ve ailenin ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilmesi öne çıkıyor. Peki, vatandaşlık maaşı için başvurular ne zaman başlayacak ve hangi aileler bu destekten yararlanabilecek? İşte açıklanan hedefler ve henüz kesinleşmeyen ayrıntılar...

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        VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin 2027 yılında ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Hazırlık sürecinde hanelerin gelir durumlarının ve bölgesel ekonomik koşulların değerlendirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte uygulamanın tüm ayrıntılarını içeren kesin başvuru takvimi ve ilk ödeme günü henüz netleşmiş değil.

        Bu nedenle vatandaşlık maaşının belirli bir tarihte başlayacağına ilişkin kesinleşmemiş haberlerin resmî karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Başlangıç tarihi ve uygulamanın hangi bölgelerde devreye alınacağı, ilgili kurumların duyurularıyla açıklığa kavuşacak.

        3

        VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

        GETAD kapsamında önceliğin, hane geliri belirlenen seviyenin altında kalan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelere verilmesi bekleniyor. Sistemde yalnızca kişinin bireysel kazancının değil, aynı hanede yaşayan kişilerin toplam gelirinin ve temel ihtiyaçlarının da değerlendirilmesi öngörülüyor.

        Hazırlık çalışmalarında şu grupların destek kapsamına girmesi gündeme geliyor:

        Hane geliri belirlenen sınırın altında kalan aileler

        Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli haneler

        Gelir ve ihtiyaç değerlendirmesi sonucunda sosyal desteğe uygun bulunan aileler

        Kira, gıda, enerji ve ısınma giderleri nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan haneler

        Bu gruplar, sistemin hedef kitlesine ilişkin genel çerçeveyi yansıtıyor. Kesin yararlanma koşulları ve hangi hanelerin hak sahibi sayılacağı, uygulama esasları açıklandığında belli olacak.

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Vatandaşlık maaşı için başvuru şartlarının tamamı henüz kesinleşmiş değil. Taslak sistemde hane geliri, ailedeki kişi sayısı, yaşanılan bölgenin ekonomik koşulları ve temel ihtiyaçlar gibi kriterlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

        Başvuru sürecinde gelir ve sosyal yardım bilgilerinin kamu kurumlarının kayıtları üzerinden incelenmesi gündemde. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması da haberlerde yer alan seçenekler arasında bulunuyor; ancak resmî başvuru ekranı ve kesin başvuru yöntemi açıklanmadan bu kanalın kesinleştiği söylenemez.

        Vatandaşların başvuru öncesinde herhangi bir aracıya ücret ödememesi ve yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile e-Devlet üzerinden yapılacak resmî duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

        5

        VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Vatandaşlık maaşının ne kadar olacağı, en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Ancak tüm hak sahiplerine ödenecek sabit bir tutar henüz resmen açıklanmış değil. Sistemde herkese aynı miktarda para verilmesi yerine, hane gelirinin ve ihtiyaçların dikkate alınarak farklı tutarlarda destek sağlanması üzerinde duruluyor.

        Taslak hakkında yayımlanan haberlerde en düşük emekli aylığı tutarının gelir değerlendirmesinde ölçüt olarak ele alınabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte bu tutarın kesin gelir sınırı olarak kabul edildiğine veya her haneye bu miktarda ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

        Kira, gıda, elektrik, doğal gaz ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik desteklerin farklı bileşenler halinde uygulanması ihtimali de gündemde. Yardımın türü ve tutarı, hanenin durumuna ve resmî olarak belirlenecek kriterlere göre şekillenecek.

        6

        VATANDAŞLIK MAAŞI E-DEVLET BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

        Vatandaşlık maaşı için başvuruların başladığına ilişkin kesinleşmiş bir resmî duyuru bulunmuyor. GETAD uygulamasının kapsamı, başvuru ekranı ve değerlendirme süreci açıklandığında başvuruların nasıl yapılacağı da netleşecek.

        Vatandaşlar, mevcut sosyal yardım başvurularını e-Devlet'teki ilgili hizmetlerden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından takip edebilir. Ancak mevcut sosyal yardımlara yapılan başvurular, yeni vatandaşlık maaşı sistemine otomatik olarak başvuru yapıldığı anlamına gelmiyor.

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