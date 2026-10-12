Vatandaşlık maaşı taslağı netleşiyor! Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek, ne kadar ödenecek, kimler alabilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" adıyla bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne (GETAD) ilişkin hazırlıklar sürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde hanelerin gelir durumları bölgesel farklılıklar dikkate alınarak analiz ediliyor. İl ve hane bazında oluşturulacak gelir haritasıyla ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelerin belirlenmesi hedefleniyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre, destekten yararlanma koşullarının belirlenmesinde en düşük emekli maaşı temel ölçüt olarak değerlendiriliyor. Peki, vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, hane gelir sınırı ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak ve başvurular nereden gerçekleştirilecek? İşte yeni destek modeline ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Ekonomik açıdan dezavantajlı aileleri kapsaması planlanan sistemde, hanelerin toplam gelirinin en düşük emekli maaşı esas alınarak değerlendirilmesi ve yapılacak ödemelerin ihtiyaç durumuna göre kademeli olarak hesaplanması hedefleniyor. Peki, vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, gelir şartı ne olacak ve ailelere ne kadar ödeme yapılacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak ve başvurular nereden gerçekleştirilecek? İşte GETAD kapsamında hazırlanan taslağa ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...
VATANDAŞLIK MAAŞI TASLAĞI NETLEŞİYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "vatandaşlık maaşı" olarak da adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne (GETAD) yönelik hazırlıklar devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, illerin ekonomik koşulları ve hanelerin gelir düzeyleri dikkate alınarak Türkiye genelinde kapsamlı bir gelir haritası oluşturuluyor.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre, destekten yararlanmak için hane gelirinin en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'nin altında bulunması temel şart olarak değerlendiriliyor. Kira, elektrik, doğal gaz ve gıda gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımların ise ailelerin ekonomik durumuna göre farklı oranlarda ve kademeli olarak belirlenmesi planlanıyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), hane geliri belirlenen sınırın altında kalan ailelere ekonomik destek sağlamayı hedefleyen yeni bir sosyal yardım uygulaması olarak öne çıkıyor. Hazırlıkları devam eden sistemle, ihtiyaç sahibi hanelerin mevcut gelirlerinin belirli bir seviyeye yükseltilmesi ve ailelerin maddi koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEME KRİTERİ NE OLACAK?
Hazırlanan taslağa göre, yardımdan belirlenecek gelir sınırınının altında kalan aileler yararlanbilecek.
YARDIM MİKTARI NASIL BELİRLENECEK?
Hazırlıkları devam eden düzenlemeye göre, dar gelirli hanelere sağlanacak maddi desteğin tutarı, ailelerin ekonomik koşulları dikkate alınarak kademeli şekilde hesaplanacak.
HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?
Yeni sistem kapsamında ailelerin temel ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda maddi yardım sağlanması öngörülüyor. Elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak giderlerini kapsayan konut desteğinin yanı sıra çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları ile gıda harcamaları için de ödeme yapılması planlanıyor. Bu yardımlarla dar gelirli hanelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve toplam gelirlerinin belirlenen seviyeye tamamlanması hedefleniyor.
YAŞLILAR VE BAKIMA İHTİYAÇ DUYANLARA ÖNCELİK
Hayata geçirilmesi planlanan yeni sosyal destek modeliyle ailelerin ve yaşlı bireylerin sosyal güvence kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Özellikle yaşlanan nüfusun artan ihtiyaçları ve karşılaştığı ekonomik güçlükler, yardım programının öncelikli konuları arasında bulunuyor. Kronik rahatsızlığı olan, sürekli bakıma ihtiyaç duyan ve günlük yaşamını destek almadan sürdürmekte zorlanan vatandaşların da destek ödemelerinde öncelikli gruplar arasında değerlendirilmesi öngörülüyor.
YARDIM ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANACAK?
Yeni destek modelinde ailelere sağlanacak yardımların, yaşadıkları bölge ve temel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi planlanıyor. Aylık 23 bin 552 TL emekli maaşı dışında herhangi bir geliri bulunmayan ve kirada yaşayan hanelere kira desteği verilmesi öngörülüyor. Özellikle büyükşehirlerde barınma giderlerinin yüksek olması nedeniyle kira yardımlarına öncelik tanınması hedefleniyor.
Erzurum, Sivas, Ardahan ve Kars gibi kış şartlarının ağır geçtiği illerde ise doğal gaz ve ısınma giderlerine yönelik enerji desteğinin öne çıkması bekleniyor. Kırsal bölgelerde ve büyükşehirlerin çevresindeki yerleşim alanlarında yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için de gıda yardımı planlanıyor. Hanelerin ekonomik durumlarına göre kira, enerji ve gıda gibi birden fazla alanda destek sağlanabilecek. Ancak yapılacak toplam ödemelerin belirlenen üst sınırı geçmemesi esas alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin ilk aşamada belirli illerde pilot uygulama olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Hanelerin gelir durumlarına yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından pilot illerin Aralık 2026'ya kadar netleştirilmesi, ilk destek ödemelerinin ise 2027 yılının ilk üç ayında yapılması öngörülüyor. Uygulamanın başladığı bölgelerde elde edilen sonuçlar değerlendirilecek ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Sistemin, pilot uygulama sürecinin ardından 2027 yılı içerisinde Türkiye genelindeki tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Yeni destek programından faydalanmak isteyen vatandaşların, kurulması planlanan merkezi kayıt sistemine dahil olması gerekecek. Başvuru işlemlerinin e-Devlet platformu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilebilmesi öngörülüyor. Başvuru sahiplerinin gelir durumları ve belirlenen şartlara uygunlukları elektronik ortamda incelenecek. Değerlendirmelerin, oluşturulacak sistem üzerinden otomatik olarak sonuçlandırılması hedefleniyor.
GELİR ARTIŞI DURUMUNDA YARDIM DEVAM EDECEK Mİ?
Taslak çalışmaya göre, başvuruları elektronik sistem üzerinden onaylanarak destek programına alınan hanelerin gelir durumları her ay düzenli olarak kontrol edilecek. Yapılacak incelemelerde aylık gelirinde artış tespit edilen kişilerin yardım kapsamından çıkarılması öngörülüyor.
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VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN ÖZEL KART VERİLECEK Mİ?
Hazırlanan taslağa göre, destek programından yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar için özel bir "vatandaşlık maaşı kartı" oluşturulması planlanıyor. Yardım ödemeleri bu karta aktarılacak ve hak sahipleri kendilerine tanımlanan tutarın belirli bir kısmını nakit olarak çekebilecek.
Kalan bakiye ise gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçların indirimli fiyatlarla karşılanmasında kullanılabilecek. Böylece vatandaşların hem nakit desteğinden yararlanması hem de günlük harcamalarını daha uygun koşullarda yapması hedefleniyor.