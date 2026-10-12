Vatandaşlık maaşı taslağı netleşiyor! Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek, ne kadar ödenecek, kimler alabilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI TASLAĞI NETLEŞİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "vatandaşlık maaşı" olarak da adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne (GETAD) yönelik hazırlıklar devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, illerin ekonomik koşulları ve hanelerin gelir düzeyleri dikkate alınarak Türkiye genelinde kapsamlı bir gelir haritası oluşturuluyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, destekten yararlanmak için hane gelirinin en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'nin altında bulunması temel şart olarak değerlendiriliyor. Kira, elektrik, doğal gaz ve gıda gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımların ise ailelerin ekonomik durumuna göre farklı oranlarda ve kademeli olarak belirlenmesi planlanıyor.