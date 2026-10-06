VGM burs başvuru ekranı: Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim bursları ile ilgili açıklama şu şekilde;

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 Eğitim Yılı Bursları

2026 – 2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için başvurular 06 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecektir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını belirtilen sürelerde buradan yapabilirler.

2026-2027 yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmemiş olup tarihler belirlendiğinde buradan duyurulacaktır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursları için duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.