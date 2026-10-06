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        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs başvuru ekranı: Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?

        VGM burs başvuru ekranı: Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından rtaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imksanı sağlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için başvuru tarihi belli oldu. Öğrenciler belirlenen tarihte başvurusunu gerçekleştirebilecek. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? İşte, 2026 VGM burs başvuru ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan VGM burs başvuru tarihi açıklandı. Peki VGM burs başvurusu ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

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        VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim bursları ile ilgili açıklama şu şekilde;

        Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 Eğitim Yılı Bursları

        2026 – 2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için başvurular 06 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecektir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını belirtilen sürelerde buradan yapabilirler.

        2026-2027 yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmemiş olup tarihler belirlendiğinde buradan duyurulacaktır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursları için duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

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        VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular, "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ile yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek.

        VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 4.000,00 TL‘dir.

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