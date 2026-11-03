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        Haberler Bilgi VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI! 2026 2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI! 2026 2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026-2027 eğitim-öğretim yılı VGM burs başvurularının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer almaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan eğitim desteğinden yararlanmak isteyen ortaöğrenim ve üniversite öğrencileri, başvurularının değerlendirme sürecini yakından takip ediyor. Peki, VGM burs sonuçları 2026-2027 dönemi için açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, nereden sorgulanacak? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve sürece ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 06:25 Güncelleme:
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        Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim dönemine yönelik burs programında başvuru süreci geride kaldı. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla başvuruda bulunan ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, şimdi değerlendirmelerin tamamlanacağı tarihi araştırıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği VGM burs sonuçları için sorgulama ekranı ve duyuru takvimi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları hangi tarihte ilan edilecek, başvuru durumu nasıl öğrenilecek? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarına ilişkin son durum ve sorgulama detayları...

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmiş yıllardaki açıklama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026-2027 dönemi ortaöğrenim burs sonuçlarının Kasım ayı içinde duyurulması bekleniyor.

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        Üniversite öğrencilerinin başvuru sonuçları ise KYK burs değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. VGM burs sonuçlarının ilan edileceği kesin tarih henüz açıklanmazken, resmi duyurunun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bekleniyor.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, başvuru durumlarını kurumun resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

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        Sonuç sorgulama sayfasına ulaşan adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini ilgili alanlara yazması gerekecek. Bilgilerin eksiksiz girilmesiyle birlikte burs başvurusunun değerlendirme sonucu görüntülenebilecek.

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        #vgm bursu
        #VGM
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