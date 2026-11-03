VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI! 2026 2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim dönemine yönelik burs programında başvuru süreci geride kaldı. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla başvuruda bulunan ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, şimdi değerlendirmelerin tamamlanacağı tarihi araştırıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği VGM burs sonuçları için sorgulama ekranı ve duyuru takvimi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları hangi tarihte ilan edilecek, başvuru durumu nasıl öğrenilecek? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarına ilişkin son durum ve sorgulama detayları...