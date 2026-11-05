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        Haberler Bilgi VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA SAYFASI! 2026-2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA SAYFASI! 2026-2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına başvuran öğrencilerin gözü sonuç açıklamasına çevrildi. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim masraflarında destek olmayı amaçlayan burs programında başvuruların sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci merak konusu oldu. Burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen binlerce öğrenci, VGM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarının açıklanacağı tarihler ile sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, VGM 2026-2027 burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte VGM burs başvurularının değerlendirme süreci ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:21 Güncelleme:
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        Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla sunulan burs imkanından yararlanmak isteyen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, başvurularının hangi aşamada olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Değerlendirmelerin ne zaman sona ereceği ve burs almaya hak kazananların hangi tarihte duyurulacağı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. VGM'nin yapacağı resmi açıklamaya odaklanan öğrenciler, sonuçlara erişebilecekleri sorgulama ekranını da merak ediyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının sonuçları ne zaman belli olacak, nereden sorgulanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ortaöğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

        Geçmiş yıllardaki duyuru takvimi göz önünde bulundurulduğunda, VGM burs sonuçlarının KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Üniversite öğrencilerinin başvuru sonuçları ise KYK burs değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

        VGM burs sonuçlarının ilan edileceği kesin tarih henüz açıklanmazken, resmi duyurunun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bekleniyor.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, başvuru durumlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

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        VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Sonuç sorgulama sayfasına ulaşan adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini ilgili alanlara yazması gerekecek. Bilgilerin eksiksiz girilmesiyle birlikte burs başvurusunun değerlendirme sonucu görüntülenebilecek.

        VGM RESMİ DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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