Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla sunulan burs imkanından yararlanmak isteyen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, başvurularının hangi aşamada olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Değerlendirmelerin ne zaman sona ereceği ve burs almaya hak kazananların hangi tarihte duyurulacağı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. VGM'nin yapacağı resmi açıklamaya odaklanan öğrenciler, sonuçlara erişebilecekleri sorgulama ekranını da merak ediyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının sonuçları ne zaman belli olacak, nereden sorgulanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…