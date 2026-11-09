Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Salı günü okular var mı, yok mu?
9 Kasım Pazartesi günü bazı illerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrencilerin ve velilerin gözünü 10 Kasım Salı gününe çevirdi. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, eğitime ara verilmesi ihtimalini gündeme getirdi. 9 Kasım Pazartesi günü bazı bölgelerde alınan kar tatili kararlarının ardından yarın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler, valilikler kar tatiline ilişkin valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 10 Kasım Salı günü okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? İşte 10 Kasım kar tatili olan iller listesi...
9 Kasım'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilmesi gündeme geldi. Özellikle ulaşımda aksama yaşanabilecek yerleşim yerlerinde valiliklerin açıklamaları önem kazandı. 10 Kasım Salı günü için de benzer bir karar alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Salı günü okular var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte il il okulların tatil edildiği iller...
10 KASIM SALI OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde okulların tatil edilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olması nedeniyle yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Ancak Atatürk'ü Anma Günü resmî tatil kapsamında yer almadığından okullarda eğitim öğretim devam edecek.
Bununla birlikte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde yerel tatil kararları alınabiliyor. Valilikler ve kaymakamlıklar, hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda il veya ilçe bazında eğitime ara verebiliyor.
10 KASIM'DA HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?
9 Kasım Pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verilmişti. 10 Kasım Salı günü için açıklanan kararlar arasında ise Trabzon öne çıktı.
Trabzon: Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde 10 Kasım Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Karar, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle alındı.
Van: Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verilmişti. Ancak bu kararın 10 Kasım Salı günü için de uzatıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
9 KASIM'DA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ?
Haftanın ilk gününde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon ve Van'da bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti.
9 Kasım Pazartesi günü açıklanan kararlar şöyleydi:
- Trabzon: Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
- Van: Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde taşımalı eğitim durduruldu.
Alınan kararların il genelindeki bütün okulları kapsamadığı, özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için uygulandığı belirtildi.
10 KASIM RESMÎ TATİL Mİ, OKULLARDA DERS YAPILACAK MI?
10 Kasım, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve bankalar normal çalışma düzenini sürdürecek.
Okullarda Atatürk'ü Anma Günü kapsamında törenler düzenlenecek. Saat 09.05'te Türkiye genelinde saygı duruşunda bulunulacak. Anma programlarının ardından eğitim öğretim faaliyetleri okul yönetimlerinin belirlediği program doğrultusunda devam edecek.