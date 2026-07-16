YARIN SATIŞTA! BİM 17-19 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: BİM marketlerde yeni aktüel ürünler neler? Ayaklı Vantilatör, Buz Makinesi, Basınçlı Yıkama Makinesi ve daha fazlası...

BİM’in 17 ve 19 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluştu. Kampanyalı ürünlerin satış günlerinde yapılan düzenlemeyle birlikte züccaciye ve tekstil ürünleri cuma günü, elektronik cihazlar ile oyuncaklar ise pazar günü mağazalarda yerini alacak. Haftanın dikkat çeken fırsatları arasında akülü matkap, buz makinesi, cam ankastre set, geniş tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet ve ayaklı vantilatör bulunuyor. Peki, BİM’in 17-19 Temmuz kampanyasında hangi ürünler satışa çıkacak? İşte kategorilere göre hazırlanan aktüel ürünlerin tam listesi…