Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! BİM 4 Ekim aktüel indirimli ürünler neler? Çeyiz Seti, Türk Kahvesi Makinesi, Cep Telefonu ve daha fazlası...

        YARIN SATIŞTA! BİM 4 Ekim aktüel indirimli ürünler neler? Çeyiz Seti, Türk Kahvesi Makinesi, Cep Telefonu ve daha fazlası...

        BİM'in 4 Ekim 2026 Pazar günü raflara çıkaracağı aktüel ürünler belli oldu. Haftanın farklı günlerinde çeşitli kampanyalarla müşterilerine yeni ürünler sunan BİM, ekim ayının ilk pazar kampanyasında da ev ve mutfak kategorisine ağırlık verdi. 24 parçalık porselen yemek takımı, 30 parçalık çatal-kaşık-bıçak seti, yaprak desenli cam tabaklar ve rimli kahve fincan takımı katalogda öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki 4 Ekim BİM aktüel kataloğunda başka neler var, hangi ürün ne kadar? İşte BİM 4 Ekim 2026 aktüel ürünler listesi ve kampanyanın ayrıntıları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM’in Ekim ayının ilk hafta sonuna özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu yarın satışa çıkıyor. 2 Ekim Cuma günü satışa çıkan ürünlerin ardından, 4 Ekim Pazar günü de ev ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün raflardaki yerini alacak. Yeni katalogda çeyiz seti, mikrodalga fırın, XL çay makinesi, mega blender seti, buharlı ütü ve Türk kahve makinesi gibi dikkat çeken seçenekler bulunuyor. Peki BİM 4 Ekim Pazar aktüel kataloğunda hangi ürünler var, hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı listesi…

        2

        BİM 4 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Fakir Çeyiz Seti 8.990 TL

        Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL

        Arzum Mikrodalga Fırın 3.990 TL

        Philips Buharlı Ütü 2.790 TL

        Heifer Saç Şekillendirici Set 3.990 TL

        Philips Toz Torbasız Süpürge 6.990 TL

        Fantom Kablolu Dikey Süpürge 2.290 TL

        Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL

        Mega Blender Set 2.190 TL

        3

        Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 27.500 TL

        Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL

        Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.490 TL

        Samsung A16 Cep Telefonu 10.900 TL

        Kumtel Mini Fırın 2.490 TL

        Retro Nostaljik Radyo 999 TL

        Retro Oyun Konsolu 999 TL

        İki Mikrofonlu Karaoke Set 599 TL

        Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL

        Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 399 TL

        LCD Yazı Tahtası Büyük Boy 499 TL

        4

        Oyuncak Mutfak Seti 999 TL

        Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL

        Hotwheels Üçlü Arabalar 329 TL

        Neon Simli Oyun Hamuru 99 TL

        Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım 279 TL

        Oyuncak Araba 199 TL

        Oyuncak Arabalar 169 TL

        Ahşap Mıknatıslı Yakamala Oyunu 139 TL

        Oyuncak Güzellik Valizi 679 TL

        Boyama Kitapları 29 TL

        Şakacı Penguen / Duvar Denge Oyunu 189 TL

        Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri 199 TL

        5

        BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL

        English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL

        Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL

        Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL

        LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL

        Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL

        Tefal Kek Kalıbı 499 TL

        Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL

        Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL

        Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL

        Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL

        Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL

        Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL

        Emsan Swisscrystal Tava 949 TL

        Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

        Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL

        Emsan Swisscrystal Derin Tencere 1.390 TL

        6

        Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL

        Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL

        Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL

        Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL

        El Havlusu ~30x50 cm 119 TL

        Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL

        Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL

        Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

        Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL

        Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL

        Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL

        Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm 499 TL

        Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 599 TL

        Koltuk Örtüsü ~170x310 cm 199 TL

        Masa Örtüsü ~150x200 cm 199 TL

        Blackout Süet Fon Perde ~140x260 cm 519 TL

        PVC Masa Örtüsü ~140x180 cm 169 TL

        Casilda Home 2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti 549 TL

        Mutfak Havlusu ~40x60 cm 79 TL

        Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm 399 TL

        Kiğılı Dynamic Boxer Erkek 149 TL

        Kiğılı Dynamic Atlet Erkek 149 TL

        Kiğılı Dynamic Soket Çorap Erkek 149 TL

        Soket Çorap Erkek 3'lü 85 TL

        Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL

        Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın 159 TL

        Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti 149 TL

        7

        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

        Colorina Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL

        Colorina Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL

        Benante Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL

        Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL

        Benante Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL

        Benante Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL

        Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL

        Okyanus Patates Dilimleyici 25 TL

        Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL

        Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL

        Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL

        Hobby Life Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL

        Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

        Casilda Home Premium Ütü Masası 2.350 TL

        Casilda Home Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL

        Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL

        English Home Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 479 TL

        Pedallı Çöp Kovası 239 TL

        Okyanus Banyo Seti 5'li 329 TL

        Okyanus Organizer Saklama Kutusu 59 TL

        Çok Amaçlı Sepet 149 TL

        Ayarlanabilir Organizer Set 4'lü 119 TL

        8

        BİM 30 EYLÜL EVE TESLİM KATALOĞU

        Justie Pet Parthenon Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL

        Justie Pet Petronas Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL

        Justie Pet Sydney Evcil Hayvan Taşıma Arabası 3.500 TL

        Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı 1.750 TL

        Kenwood Chef XL Mutfak Şefi KVL4100W 29.900 TL

        Kenwood Izgara ve Tost Makinesi HGM30 5.900 TL

        Ariete Party Time Waffle Makinesi 1973 2.900 TL

        Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 5.750 TL

        Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 4.750 TL

        Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 7.950 TL

        Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.450 TL

        Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 8.450 TL

        Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.250 TL

        Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 6.950 TL

        Othello Tekli Mikrojel Yastık (50x70 cm) 649 TL

        Othello 2'li Mikrojel Yastık (50x70 cm) 1.049 TL

        Clima Max Çift Kişilik Yorgan 5.399 TL

        Tekli Jakarlı Yastık (50x70 cm) 689 TL

        2'li Jakarlı Yastık (50x70 cm) 1.099 TL

        Pirge Çantalı Bıçak Seti 5'li 2.750 TL

        Pirge Şef Bıçak Seti 2'li 1.250 TL

        9

        BİM 29 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL

        Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL

        Pınar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g 299 TL

        Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 99 TL

        Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

        İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 369 TL

        Karper Yarım Yağlı Üçgen Peynir 16x12,5 g 79 TL

        İçim Labne 3x180 g 179 TL

        Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 139 TL

        Sek Süzme Yoğurt 400 g 69 TL

        İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 g 145 TL

        İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89 TL

        Pınar Laktozsuz Süt 1 L 57 TL

        Yörsan %3 Yağlı Süt 1 L 57,50 TL

        Danone Süprix Toy Story Meyveli Yoğurt 90 g 42,50 TL

        Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 99 TL

        Pınar Hindi Salam 1000 g 169 TL

        Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 65 TL

        İçim Fit Proteinli Kahveli Süt 400 ml 59 TL

        İçim Ayran 200 ml 11 TL

        Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 52,50 TL

        Tikveşli %18 Yağlı Krema 500 ml 109 TL

        Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 g 199 TL

        Namet Dana Döner 450 g 349 TL

        Gedik Piliç Döner 1000 g 269 TL

        Tatlı Bey Peynir Helvası 150 g 45,50 TL

        10

        Süsse Kakaolu Pötibör Bisküvi 525 g 49 TL

        Daphne Beyaz Pul Çikolata 200 g 99 TL

        Dr. Oetker Pasta Kreması 129 g 59 TL

        Dr. Oetker Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri 29,50 TL

        Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g 27,50 TL

        Dr. Oetker Krem Şanti 216 g & Pudra Şekeri 150 g Set 109 TL

        Dr. Oetker 3'lü Puding 99 TL

        Dr. Oetker Bitkisel Jel Çilek Aromalı 100 g 35 TL

        Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 g 89 TL

        Dr. Oetker Pembe Pudra Şekeri 5x15 g 29,50 TL

        Dr. Oetker Bitter Çikolatalı Sos 122 g 49 TL

        Dr. Oetker Kakao 2x25 g 52 TL

        Dr. Oetker 2'li Jelatin 6 g 23,50 TL

        Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 g 23,50 TL

        Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 20'li 49 TL

        Dr. Oetker Şekerli Vanilin 20'li 36 TL

        Orkide Mısır Yağı 5 L 469 TL

        Yörsan Tereyağı 700 g 389 TL

        Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 69,50 TL

        Kent Boringer Kahve ve Tatlı Şurubu 200 ml 57,50 TL

        CC Sade Mozaik Pasta Bisküvisi 300 g 39 TL

        Baysan Pasta Tabanı Keki 320 g 69 TL

        Daphne Beyaz / Bitter Kuvertür Çikolata 200 g 99 TL

        M&M's Minis Sütlü Çikolatalı Draje 20 g 19 TL

        11

        Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL

        Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL

        Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3'ü 1 Arada / 2'si 1 Arada) 189 TL

        Abdullah Efendi Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 100 g 49,50 TL

        Cafe Crown Karışım Kahve Çeşitleri 6x21,5 g 69,50 TL

        Nescafe Çözünebilir Kahve Klasik 200 g 279 TL

        Moliendo Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 g 185 TL

        Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 625 g 179 TL

        Jacobs Filtre Kahve 200 g 249 TL

        Vip Soğuk Kahve Karamel Macchiato 250 ml 39,50 TL

        Cafe Crown Kırmızı Meyve & Vanilya Aromalı Ube Latte 8 g 19,50 TL

        Kınık Kahve Karamel Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 72,50 TL

        Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 149 TL

        Miskos Vanilya Aromalı Gofret 1 kg 129 TL

        Eti Petit Beurre Muzlu Kremalı Kakaolu Bisküvi 270 g 44,75 TL

        Güllüoğlu Antep Fıstıklı Baklava 80 g 99 TL

        Bounty Sütlü Çikolata ve Hindistan Cevizli Yumuşak Kurabiye 180 g 99 TL

        Bonbon Şeker Çeşitleri (Milky Candy / Coffe Black) 350 g 79 TL

        Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 g 24,50 TL

        Milka Tuzlu Karamel ve Bademli Sütlü Çikolata 190 g 145 TL

        Aşhane Bademli Kömbe Kurabiye 150 g 79 TL

        Cino Bar Çeşitleri 25 g 6,50 TL

        Fellas Protein Bar 50 g 79,50 TL

        12

        Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 52,50 TL

        Miss Süper İkili (Soda 500 g + Arap Sabunu 1 L) 129 TL

        Sleepy Petcare Evcil Hayvan Temizleme Havlusu 60'lı 39 TL

        Nicky Kedi Kumu 10 L 179 TL

        Bestpet Yaş Kedi Maması Konserve 85 g 25 TL

        Whiskas Kuru Kedi Maması 1,4 kg 275 TL

        Smiley World Silindir Kutu Mendil 69 TL

        Dreamies Kedi Ödül Maması Çeşitleri 60 g 45 TL

        Whiskas Pure Delight Yaş Kedi Maması 340 g 69 TL

        Felix Kuru Kedi Maması 800 g 159 TL

        Spelly Yaş Kedi Maması Konserve 400 g 47,50 TL

        Protex Çift Kilitli Buzdolabı Poşeti 49 TL

        Protex Çok Amaçlı Pişirme Kağıdı 79 TL

        Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL

        Miss Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL

        Hops Yüzey Temizlik Havlusu 85 TL

        Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129 TL

        İlbay's Renkli Temizlik Bezi 65 TL

        Viking Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 105 TL

        Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 209 TL

        Glade Aerosol Oda Spreyi 300 ml 135 TL

        Glade Banyo Hava Temizleyici Cihaz + Aerosol 10 ml 145 TL

        Glade Banyo Hava Temizleyici Aerosol 10 ml 75 TL

        Veet Tüy Dökücü Krem Kadın 100 ml 125 TL

        Veet Tüy Dökücü Krem Erkek 200 ml 275 TL

        Mara Lip Balm 57,50 TL

        Mara Saç Bakım Suyu 200 ml 119 TL

        Mara Saç Yağı 100 ml 119 TL

        Mara Saç Maskesi 25 ml 25 TL

        Dabur Amla Saç Yağı 180 ml 129 TL

        Flormar Maskara 329 TL

        Flormar Ruj 159 TL

        Naturalove Makyaj Temizleme Pedi 39,50 TL

        Naturalove Kulak Çubuğu 49 TL

        Moira Body Mist 250 ml 89 TL

        Flormar Toz Allık 349 TL

        Flormar Makyaj Sabitleyici Sprey 125 ml 279 TL

        Flormar Dudak Kalemi 99 TL

        Flormar Kaş Sabitleyici 10 ml 199 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BİM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!