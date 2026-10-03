YARIN SATIŞTA! BİM 4 Ekim aktüel indirimli ürünler neler? Çeyiz Seti, Türk Kahvesi Makinesi, Cep Telefonu ve daha fazlası...

BİM’in Ekim ayının ilk hafta sonuna özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu yarın satışa çıkıyor. 2 Ekim Cuma günü satışa çıkan ürünlerin ardından, 4 Ekim Pazar günü de ev ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün raflardaki yerini alacak. Yeni katalogda çeyiz seti, mikrodalga fırın, XL çay makinesi, mega blender seti, buharlı ütü ve Türk kahve makinesi gibi dikkat çeken seçenekler bulunuyor. Peki BİM 4 Ekim Pazar aktüel kataloğunda hangi ürünler var, hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı listesi…