YDS/2 başvuru ekranı açıldı! 2026 YDS/2 ne zaman, hangi gün? YDS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu için başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre adaylar YDS/2 başvurularını belirlenen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. YDS/2 sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar da belli oldu. İşte, 2026 YDS/2 başvuru ekranı ve sınav tarihi hakkında merak edilenler…