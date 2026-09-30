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        Haberler Bilgi YDS/2 başvuru ekranı açıldı! 2026 YDS/2 ne zaman, hangi gün? YDS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

        YDS/2 başvuru ekranı açıldı! 2026 YDS/2 ne zaman, hangi gün? YDS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

        YDS/2 başvuruları 2026 sonbahar dönemi sınavına katılacak adaylar için başladı. ÖSYM tarafından erişime açılan başvuru ekranı üzerinden işlemler gerçekleştirilebiliyor. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman sona erecek, başvuru ücreti ne kadar ve YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2026 YDS/2 başvuru ve sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu için başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre adaylar YDS/2 başvurularını belirlenen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. YDS/2 sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar da belli oldu. İşte, 2026 YDS/2 başvuru ekranı ve sınav tarihi hakkında merak edilenler…

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        YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 8 Ekim 2026 Perşembe günü sonuna kadar gerçekleştirebilecek.

        Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 14 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru alınacak.

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        YDS/2 BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        YDS/2 başvurusu yapmak isteyen adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak ilgili sınavı seçmesi gerekiyor. Adaylar kişisel bilgilerini ve sınav merkezi tercihlerini kontrol ettikten sonra başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

        Başvurular, AİS'in yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuru merkezleri de adayların kullanabileceği diğer başvuru kanalı olacak.

        2026 YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-YDS/2 sınavına katılacak adayların ödeyeceği başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.

        Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için sınav ücretini ÖSYM'nin belirlediği ödeme kanalları üzerinden süresi içinde yatırmaları gerekiyor. Geç başvuru gününde yapılacak işlemlerde ise geç başvuru ücreti uygulanacak.

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        YDS/2 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        2026-YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        YDS/2'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri, ÖSYM tarafından sınav öncesinde yayımlanacak Sınava Giriş Belgesi ile belli olacak.

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        2026 YDS/2 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

        YDS/2 başvuruları: 30 Eylül 2026

        Son başvuru tarihi: 8 Ekim 2026

        Geç başvuru günü: 14 Ekim 2026

        YDS/2 sınav tarihi: 22 Kasım 2026 Pazar

        Başvuru ücreti: 1.200 TL

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        #ÖSYM
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