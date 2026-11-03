Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi YENİ EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ 2027 | Yeni yılda ehliyet ücretleri ne kadar olacak? A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harcı kaç TL?

        YENİ EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ 2027 | Yeni yılda ehliyet ücretleri ne kadar olacak? A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harcı kaç TL?

        2027 ehliyet harçları, yeni yılda sürücü belgesi almayı planlayanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet ücretlerinde değişiklik yaşanacak. Peki, yeni yılda ehliyet harcı ne kadar olacak? İşte, 2027 A, A1, A2 ve B sınıfı yeni ehliyet harç ücretleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni ehliyet harç ücretleri, Yeniden Değerleme Oranının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Yüzde 27,83 olarak hesaplanan orana göre yeni yılda A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet ücretlerinde artış bekleniyor. Peki, 2027 B sınıfı ehliyet harcı ne kadar olacak, A sınıfı ehliyet ücreti kaç TL'ye çıkacak? İşte, 2027 ehliyet harçları ve A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet ücretlerinde son durum…

        2

        2027 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

        2027 yılında uygulanacak sürücü belgesi harçları, yeniden değerleme oranına göre hesaplanıyor. Yüzde 27,83'lük artışın geçerli olması halinde A sınıfı ehliyet harcı 2.239,90 TL'den 2.863,26 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 6.754,60 TL'den 8.634,41 TL'ye yükselecek.

        Yeni tarifede A1 ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin harç tutarlarının da A sınıfıyla aynı seviyede olması bekleniyor.

        3

        2027 B SINIFI EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

        Otomobil kullanmak isteyen sürücü adaylarının alması gereken B sınıfı ehliyetin harcı, yeni yılda en çok araştırılan ücretler arasında yer alıyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması halinde B sınıfı sürücü belgesi harcı 8.634,41 TL olacak.

        Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yüzde 20,95 olarak belirlemesi durumunda ise B sınıfı ehliyet harcı 8.169,69 TL olarak hesaplanacak.

        4

        A, A1 VE A2 SINIFI EHLİYET HARÇLARI 2027 NE KADAR?

        Motosiklet kullanmak isteyenlerin tercih ettiği A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin harçlarında da yeni yılda artış bekleniyor.

        Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre A sınıfı ehliyet harcı 2.863,26 TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı yüzde 20,95 olarak belirlemesi halinde ise bu tutar 2.709,16 TL olacak.

        A1 ve A2 sınıfı sürücü belgeleri için de aynı artış oranı üzerinden hesaplanan yeni harç tutarlarının uygulanması bekleniyor.

        5

        2027 EHLİYET HARÇLARINA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

        2027 yılı için hesaplanan yeni sürücü belgesi harçlarının 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak uygulanacak kesin zam oranı, Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranı üzerindeki yetkisini kullanıp kullanmayacağına bağlı olacak.

        6

        *2027 ehliyet harçları için açıklanan rakamlar tahmini hesaplamaları yansıtıyor. Kesin ücretler, yeni yıla ilişkin resmi tarifenin yayımlanmasıyla belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sürücü belgesi
        #Yeniden değerleme oranı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        Conceiçao'da pürüz çıktı: İlk aday Belözoğlu!
        Conceiçao'da pürüz çıktı: İlk aday Belözoğlu!
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti!
        Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!