YENİ EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ 2027 | Yeni yılda ehliyet ücretleri ne kadar olacak? A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harcı kaç TL?
2027 ehliyet harçları, yeni yılda sürücü belgesi almayı planlayanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet ücretlerinde değişiklik yaşanacak. Peki, yeni yılda ehliyet harcı ne kadar olacak? İşte, 2027 A, A1, A2 ve B sınıfı yeni ehliyet harç ücretleri…
Yeni ehliyet harç ücretleri, Yeniden Değerleme Oranının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Yüzde 27,83 olarak hesaplanan orana göre yeni yılda A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet ücretlerinde artış bekleniyor. Peki, 2027 B sınıfı ehliyet harcı ne kadar olacak, A sınıfı ehliyet ücreti kaç TL'ye çıkacak? İşte, 2027 ehliyet harçları ve A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet ücretlerinde son durum…
2027 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
2027 yılında uygulanacak sürücü belgesi harçları, yeniden değerleme oranına göre hesaplanıyor. Yüzde 27,83'lük artışın geçerli olması halinde A sınıfı ehliyet harcı 2.239,90 TL'den 2.863,26 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 6.754,60 TL'den 8.634,41 TL'ye yükselecek.
Yeni tarifede A1 ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin harç tutarlarının da A sınıfıyla aynı seviyede olması bekleniyor.
2027 B SINIFI EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?
Otomobil kullanmak isteyen sürücü adaylarının alması gereken B sınıfı ehliyetin harcı, yeni yılda en çok araştırılan ücretler arasında yer alıyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması halinde B sınıfı sürücü belgesi harcı 8.634,41 TL olacak.
Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yüzde 20,95 olarak belirlemesi durumunda ise B sınıfı ehliyet harcı 8.169,69 TL olarak hesaplanacak.
A, A1 VE A2 SINIFI EHLİYET HARÇLARI 2027 NE KADAR?
Motosiklet kullanmak isteyenlerin tercih ettiği A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin harçlarında da yeni yılda artış bekleniyor.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre A sınıfı ehliyet harcı 2.863,26 TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı yüzde 20,95 olarak belirlemesi halinde ise bu tutar 2.709,16 TL olacak.
A1 ve A2 sınıfı sürücü belgeleri için de aynı artış oranı üzerinden hesaplanan yeni harç tutarlarının uygulanması bekleniyor.
2027 EHLİYET HARÇLARINA ZAM NE ZAMAN GELECEK?
2027 yılı için hesaplanan yeni sürücü belgesi harçlarının 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak uygulanacak kesin zam oranı, Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranı üzerindeki yetkisini kullanıp kullanmayacağına bağlı olacak.
*2027 ehliyet harçları için açıklanan rakamlar tahmini hesaplamaları yansıtıyor. Kesin ücretler, yeni yıla ilişkin resmi tarifenin yayımlanmasıyla belli olacak.