YENİ EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ 2027 | Yeni yılda ehliyet ücretleri ne kadar olacak? A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harcı kaç TL?

A, A1 VE A2 SINIFI EHLİYET HARÇLARI 2027 NE KADAR?

Motosiklet kullanmak isteyenlerin tercih ettiği A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin harçlarında da yeni yılda artış bekleniyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre A sınıfı ehliyet harcı 2.863,26 TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı yüzde 20,95 olarak belirlemesi halinde ise bu tutar 2.709,16 TL olacak.

A1 ve A2 sınıfı sürücü belgeleri için de aynı artış oranı üzerinden hesaplanan yeni harç tutarlarının uygulanması bekleniyor.