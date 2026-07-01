YENİ LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ: Üniversitelerde hangi lisans ve ön lisans bölümleri açılacak? YÖK 16 yeni bölüm duyurdu!

YÖK 16 YENİ LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ DUYURDU!

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının dikkate alındığını belirtti.

Program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden Özvar, "Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk." ifadelerini kullandı.