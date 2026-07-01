YENİ LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ: Üniversitelerde hangi lisans ve ön lisans bölümleri açılacak? YÖK 16 yeni bölüm duyurdu!
Yükseköğretim Kurulu, üniversite tercih dönemine kısa süre kala yeni açılacak bölümlere ilişkin listeyi paylaştı. İş gücü piyasasında öne çıkan yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan programlar arasında yapay zekâ, dijital oyun teknolojileri, finansal teknolojiler ve biyoteknoloji gibi alanlar dikkat çekiyor. Bu yıl ilk kez tercih kılavuzuna girecek 7 lisans ve 9 ön lisans programıyla adaylara farklı alanlarda yeni seçenekler sunulacak. Peki, 2026 üniversite tercihlerinde hangi yeni bölümler yer alacak? İşte YÖK tarafından açıklanan lisans ve ön lisans programları…
2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yeni bölüm seçenekleri gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerde ilk kez öğrenci alacak 16 yeni lisans ve ön lisans programını duyurdu. Yapay zekâ, mobil güvenlik, ilaç üretim teknolojileri ve finansal teknolojiler gibi geleceğin meslek alanlarına yönelik hazırlanan programlar, bu yıl tercih kılavuzunda adayların karşısına çıkacak. Peki, 2026 üniversite tercihlerinde hangi yeni bölümler yer alacak? İşte YÖK tarafından açıklanan 16 yeni lisans ve ön lisans programları listesi haberimizde…
YÖK 16 YENİ LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ DUYURDU!
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının dikkate alındığını belirtti.
Program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden Özvar, "Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk." ifadelerini kullandı.
2026-2027 İLK KEZ AÇILACAK YENİ LİSANS BÖLÜMLERİ
- Tarih ve Yapay Zeka
- Felsefe ve Yapay Zeka
- İşletme ve Yapay Zeka
- Finansal Teknoloji
- Biyoteknoloji ve Genetik
- Paramedik
- Balıkçılık Teknolojisi
BU YIL AÇILACAK YENİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI
- Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
- Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon
- Dijital Oyun Teknolojileri
- Mobil Güvenlik Teknolojileri
- İlaç Üretim Teknolojisi
- Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
- Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
- Laboratuvar Hayvanları
- Balıkçılık Teknolojisi