Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi YETİM MAAŞI HESAPLAMA - 2026 Temmuz zammı ile ölüm aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı kaç TL olacak?

        YETİM MAAŞI HESAPLAMA - 2026 Temmuz zammı ile ölüm aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı kaç TL olacak?

        Temmuz ayında yapılacak maaş artışı, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam hesabında önemli bir tablo ortaya çıkarken, kesin oran için Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşlarının yeni tutarları merak edilirken, en düşük aylığın kaç TL'ye yükseleceği de araştırılıyor. Peki, Temmuz 2026 zammıyla dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, ölüm aylığına yüzde kaç artış yapılacak? İşte zamlı maaş hesabına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 02:02:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Temmuz ayı zam dönemi yaklaşırken, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri yeni maaş tutarlarına odaklandı. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon verileriyle zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, kesin artış oranı Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşlarında en düşük tutarın kaç TL’ye çıkacağı ve maaşlara yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Temmuz zammıyla dul ve yetim aylıkları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş hesabına ilişkin son durum ve merak edilen ayrıntılar…

        2

        GÖZLER HAZİRAN AYI 2026 ENFLASYONU ORANINDA

        Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.

        3

        ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine belirlenen hisse oranları üzerinden ödeniyor. Çocuk bulunmaması ve hak sahibi eşin çalışmaması durumunda eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanırken, çocuklara ise hak sahipliği durumuna göre yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

        Mevcut aylığı 15 bin lira olan hak sahibi eşin maaşı, yüzde 17,66 oranında zam yapılması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya yükselecek. Aylığı 20 bin lira olan hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve ödeme 23 bin 532 liraya çıkacak.

        Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alan bir hak sahibinin maaşı aynı zam oranıyla 883 lira artarken, 7 bin lira ölüm maaşı alan bir kişinin ödemesi bin 236 lira yükselerek 8 bin 236 liraya ulaşacak.

        4

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI SENARYOLARI

        Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

        Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

        5

        EN DÜŞÜK ÖLÜM AYLIĞI HESAPLAMA TABLOSU

        Hak Sahibi ve Durumu Hisse Oranı Eski Net Maaş %16,61 Zamlı Yeni Maaş
        Sadece Eş (Çalışmıyor/Emekli değil) %75 15.000 TL 17.491,50 TL
        Sadece Eş (Çalışıyor veya Emekli) %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş ve 1 Çocuk Eş: %50Çocuk: %25 Eş: 10.000 TLÇocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TLÇocuk: 5.830,50 TL
        Eş ve 2 Çocuk Eş: %50Çocuk: %25Çocuk: %25 Eş: 10.000 TLÇocuk: 5.000 TLÇocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TL1. Çocuk: 5.830,50 TL2. Çocuk: 5.830,50 TL
        Eş yok, tek 1 Yetim Çocuk %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş yok, birden fazla Çocuk (Çocuk başına) %25 5.000 TL 5.830,50 TL (Çocuk başına)
        Anne veya Baba (Hak kazanan her biri) %25 5.000 TL 5.830,50 TL
        ÖNERİLEN VİDEO

        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!

        İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere, 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı. Dinçer, "Son aramada, 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı ric...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı