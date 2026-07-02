ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine belirlenen hisse oranları üzerinden ödeniyor. Çocuk bulunmaması ve hak sahibi eşin çalışmaması durumunda eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanırken, çocuklara ise hak sahipliği durumuna göre yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

Mevcut aylığı 15 bin lira olan hak sahibi eşin maaşı, yüzde 17,66 oranında zam yapılması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya yükselecek. Aylığı 20 bin lira olan hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve ödeme 23 bin 532 liraya çıkacak.

Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alan bir hak sahibinin maaşı aynı zam oranıyla 883 lira artarken, 7 bin lira ölüm maaşı alan bir kişinin ödemesi bin 236 lira yükselerek 8 bin 236 liraya ulaşacak.