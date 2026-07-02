YETİM MAAŞI HESAPLAMA - 2026 Temmuz zammı ile ölüm aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı kaç TL olacak?
Temmuz ayında yapılacak maaş artışı, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam hesabında önemli bir tablo ortaya çıkarken, kesin oran için Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşlarının yeni tutarları merak edilirken, en düşük aylığın kaç TL'ye yükseleceği de araştırılıyor. Peki, Temmuz 2026 zammıyla dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, ölüm aylığına yüzde kaç artış yapılacak? İşte zamlı maaş hesabına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Temmuz ayı zam dönemi yaklaşırken, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri yeni maaş tutarlarına odaklandı. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon verileriyle zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, kesin artış oranı Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşlarında en düşük tutarın kaç TL’ye çıkacağı ve maaşlara yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Temmuz zammıyla dul ve yetim aylıkları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş hesabına ilişkin son durum ve merak edilen ayrıntılar…
GÖZLER HAZİRAN AYI 2026 ENFLASYONU ORANINDA
Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.
ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine belirlenen hisse oranları üzerinden ödeniyor. Çocuk bulunmaması ve hak sahibi eşin çalışmaması durumunda eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanırken, çocuklara ise hak sahipliği durumuna göre yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.
Mevcut aylığı 15 bin lira olan hak sahibi eşin maaşı, yüzde 17,66 oranında zam yapılması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya yükselecek. Aylığı 20 bin lira olan hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve ödeme 23 bin 532 liraya çıkacak.
Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alan bir hak sahibinin maaşı aynı zam oranıyla 883 lira artarken, 7 bin lira ölüm maaşı alan bir kişinin ödemesi bin 236 lira yükselerek 8 bin 236 liraya ulaşacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI SENARYOLARI
Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.
Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.
EN DÜŞÜK ÖLÜM AYLIĞI HESAPLAMA TABLOSU