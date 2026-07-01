Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU 2026 || Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de hangi soru iptal edildi? İşte iptal olan soru ve cevabı

        YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU 2026 || Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de hangi soru iptal edildi? İşte iptal olan soru ve cevabı

        Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ikinci aşaması olan AYT'de bir sorunun cevabı değiştirildi bir soru ise iptal edildi. Peki, AYT'de hangi soru iptal edildi. Hangi sorunun cevabı değiştirildi? İşte Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de iptal edilen soru ve cevabı değiştirilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de bir soru ipral oldu, bir sorunun ise cevabı değiştirildi. Yapılan değişim sonrasında sınava giren üniversite adayları merak içerisinde "Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de hangi soru iptal edildi?" sorusununn cevabını araştırıyor. İşte AYT'de iptal edilen soru ve cevabı...

        2

        AYT'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

        Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edildi.

        İptal edilen soru şu şekilde:

        3

        AYT'DE ŞIKKI DEĞİŞEN SORU HANGİSİ?

        Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirildi.

        Soru ve cevaplar şu şekilde:

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari'deki heyelanda yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi

        HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari-Van kara yolunda 13 Nisanda meydana gelen ve etkileri halen devam eden heyelanda yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"