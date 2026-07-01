YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU 2026 || Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de hangi soru iptal edildi? İşte iptal olan soru ve cevabı

Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de bir soru ipral oldu, bir sorunun ise cevabı değiştirildi. Yapılan değişim sonrasında sınava giren üniversite adayları merak içerisinde "Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de hangi soru iptal edildi?" sorusununn cevabını araştırıyor. İşte AYT'de iptal edilen soru ve cevabı...