YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU 2026 || Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de hangi soru iptal edildi? İşte iptal olan soru ve cevabı
Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ikinci aşaması olan AYT'de bir sorunun cevabı değiştirildi bir soru ise iptal edildi. Peki, AYT'de hangi soru iptal edildi. Hangi sorunun cevabı değiştirildi? İşte Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de iptal edilen soru ve cevabı değiştirilen sorunun cevabı...
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:19 Güncelleme:
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Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de bir soru ipral oldu, bir sorunun ise cevabı değiştirildi. Yapılan değişim sonrasında sınava giren üniversite adayları merak içerisinde "Üniversite Sınavı 2026 YKS AYT'de hangi soru iptal edildi?" sorusununn cevabını araştırıyor. İşte AYT'de iptal edilen soru ve cevabı...
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AYT'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edildi.
İptal edilen soru şu şekilde:
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AYT'DE ŞIKKI DEĞİŞEN SORU HANGİSİ?
Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirildi.
Soru ve cevaplar şu şekilde:
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