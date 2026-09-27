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        Haberler Bilgi YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?

        YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?

        YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlanan 2026 YKS ek tercih işlemlerinin ardından adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı. Geçen yıl ek tercih sonuçları tercihlerin tamamlanmasından yaklaşık bir hafta sonra duyurulmuştu. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        2026 YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, üniversiteye ek yerleştirme yoluyla girmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi ÖSYM'nin sonuç ekranından yapılacak duyuruyu bekliyor. Ek yerleştirme kapsamında tercih yapan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleştirildikleri üniversite ve bölümü öğrenebilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları tarihine ilişkin detaylar…

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        2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, 2026-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim paylaşmadı. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından kesin tarih verilmedi. Ek yerleştirme tercihleri 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Geçtiğimiz yıl ise YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihlerinde tamamlanmış, sonuçlar 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı.

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        Geçen yılki takvim dikkate alındığında 2026 YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son günleri veya ekim ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netleşecek.

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        2026 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

        2026 YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı ve 21 Eylül 2026'da sona erdi. Adaylar, üniversitelerin boş kalan kontenjanları ile yeni oluşan kontenjanlar için tercihlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirdi.

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        Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların kayıt sürecine ilişkin tarih ve işlemler de ÖSYM tarafından duyurulacak.

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        #YKS ek tercih
        #yks ek tercih sonuçları
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