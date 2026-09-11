YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? 2026 YKS 2. tercih yerleştirme ne zaman, ek tercihler nasıl, nereden yapılır, boş kontenjan listesi açıklandı mı?

YKS 2026 EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS ek tercihler henüz başlamadı. YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama da gelmedi.

Geçen yıl ek yerleştirme için tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki ek yerleştirme sürecinin Eylül ayının 3. veya 4. haftasında başlaması bekleniyor.