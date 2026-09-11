YKS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2026 YKS üniversite 2. tercih yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Üniversite 2. tercih tarihleri, ek yerleştirmeden kimlerin yararlanabileceği ve boş kalan kontenjanların hangi programlarda bulunacağı adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı güncel duyurularda 2026-YKS ek yerleştirme tarihleri henüz açıklanmadı. Ek tercih sürecine ilişkin kesin tarihler, kontenjanlar ve başvuru koşulları ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla netleşecek. Peki, 2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte üniversite 2. tercih sürecine ilişkin merak edilenler...