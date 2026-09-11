YKS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2026 YKS üniversite 2. tercih yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
2026 YKS ek tercih tarihleri, üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde. ÖSYM tarafından henüz ek yerleştirme takvimi açıklanmazken, merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecine ilişkin şartları ve tercih tarihlerini araştırıyor. Geçen yıl YKS ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül'de alınmıştı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, 2026 YKS ek tercih tarihleri hakkında merak edilenler…
YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Üniversite 2. tercih tarihleri, ek yerleştirmeden kimlerin yararlanabileceği ve boş kalan kontenjanların hangi programlarda bulunacağı adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı güncel duyurularda 2026-YKS ek yerleştirme tarihleri henüz açıklanmadı. Ek tercih sürecine ilişkin kesin tarihler, kontenjanlar ve başvuru koşulları ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla netleşecek. Peki, 2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte üniversite 2. tercih sürecine ilişkin merak edilenler...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. ÖSYM'nin güncel duyurularında 2026-YKS için merkezi yerleştirme süreci tamamlanmış durumda ancak ek yerleştirme tarihleri henüz ilan edilmedi.
Geçen yıl YKS ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. 2026 yılına ilişkin kesin tarih ise ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme duyurusu ve kılavuz ile belli olacak.
YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
YKS ek tercih işlemlerinin, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapılması bekleniyor. ÖSYM, 2026-YKS merkezi tercih işlemlerinde adayların tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS üzerinden bireysel olarak yaptığını duyurmuştu.
Ek yerleştirme döneminde adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdaki kontenjanları, puan koşullarını ve programlara ilişkin özel şartları dikkate alması gerekecek.
YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
YKS ek yerleştirmeden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kesin kurallar, 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak.
Merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ek yerleştirme hakkı bulunmuyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda, ek yerleştirmeye başvurabilecek adaylar ile tercih edilebilecek programlara ilişkin ayrıntılı koşullar yer alacak.
YKS EK TERCİH KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih kontenjanları, merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar üzerinden belirlenecek. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunda üniversitelerdeki boş kontenjanlar, programlar ve tercih koşulları adayların bilgisine sunulacak.
Adayların tercih listelerini oluştururken yalnızca boş kontenjanları değil, ilgili programın puan ve başvuru koşullarını da dikkate alması gerekecek. 2026-YKS ek yerleştirme kontenjanları ve tercih koşulları, ÖSYM'nin resmi duyurusuyla kesinleşecek.