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        Haberler Bilgi ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ AYI YATAN İLLER || Evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemeleri başladı mı? İşte e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi

        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ AYI YATAN İLLER || Evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemeleri başladı mı? İşte e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı Temmuz ayı yatan iller e-Devlet listesi belli oldu mu? Zamlı evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemeleri başladı mı? Bilindiği üzere Temmuz ayı memur maaş zammının belli olmasının ardından başta belirtilen sorular, ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Zamlı evde bakım maaşı Temmuz ayı yatan iller listesi belli oldu mu? Bilindiği üzere evde bakım maaşlarına Temmuz ayında memur maaşları ile birlikte zam yapılmıştı. Zammın ardından ilk zamlı ödemeyi alacak hak sahipleri merak içerisinde "Evde bakım maaşı Temmuz ayı yatan iller listesi belli oldu mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi...

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı ödemeleri zamsız hali ile tüm illerde hesaplara yatttı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

        Engelli vatandaşların, aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

        Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 15 bin 775 liraya yükseldiğini ve artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur maaş katsayısına endeksli olan sosyal yardımlar da güncellendi.

        Yüzde 13,52'lik memur zammı sonrasında, 13.878 TL olan evde bakım maaşı 15.775 TL oldu.

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        EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET YATAN İLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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