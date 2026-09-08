ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI 2026 EYLÜL | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyalarında rekabet tüm hızıyla sürüyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte bazı bankalar promosyon ödemelerini artırırken Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu tutarının değişip değişmediği merak ediliyor. Bu sebeple maaşlarını taşımayı düşünen emekliler ''2026 Eylül ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor, şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 Eylül tutarı ve başvuru şartları...
Müşteri kazanmak isteyen bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Eylül ayına girilmesiyle beraber bazı bankalar promosyon ödemelerini güncellerken gözler Ziraat Bankası’na çevrildi. Bu kapsamda ‘’Ziraat Bankası emekli promosyonu Eylül ne kadar?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu 2026 Eylül tutarı ne kadar, kaç TL? İşte, Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı ve şartları…
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026 EYLÜL TUTARI NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
MAAŞ TUTARINA GÖRE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
Maaş tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Zirat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi
aracılığı ile yapılabiliyor.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile görüşebilirsiniz.