ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI 2026 EYLÜL | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?

Müşteri kazanmak isteyen bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Eylül ayına girilmesiyle beraber bazı bankalar promosyon ödemelerini güncellerken gözler Ziraat Bankası’na çevrildi. Bu kapsamda ‘’Ziraat Bankası emekli promosyonu Eylül ne kadar?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu 2026 Eylül tutarı ne kadar, kaç TL? İşte, Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı ve şartları…