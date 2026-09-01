Ziyaretçilerin zamanda geri gittik dediği sahil kasabası: Norfolk kıyısındaki Sheringham!
Norfolk kıyısındaki Sheringham, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından 'zamanda geriye gitmiş gibi' yorumlarıyla konuşuluyor. Kasabayı öne çıkaran ne?
Kasabaya gidenlerin çoğu benzer bir şey anlatıyor: sokaklarında yürürken kendilerini yıllar öncesinde bulmuşlar. Norfolk kıyısındaki Sheringham'ı yeniden gündeme taşıyan da bir ziyaretçinin sosyal medyada paylaştığı, kasabayı sokak sokak dolaşan kısa bir video oldu.
Norwich'in bir saat kuzeyinde Sheringham, Norwich'in bir saat kuzeyinde uzanan küçük bir yerleşim. 2011 nüfus sayımına göre kasabada 7.367 kişi yaşıyordu. Sokaklarında birkaç dakika geçiren çoğu ziyaretçi, baştaki "sıradan kasaba" izlenimini çabucak bir kenara bırakıyor.
ANA CADDEDE DANS EDEN KADINLAR
Ana caddede yukarıya rengârenk üçgen bayrak dizileri asılmış. Sokakta bir grup yaşlı kadın dans ederek ilerliyor. Ne kutlaması olduğu görüntülerden anlaşılmıyor.
Video bir istasyon peronunda başlıyor. Mavi elbiseli, güneş şapkalı bir kadın yürürken görüntü eski bir tren gibi görünen bir aracın içinden alınmış; ilk saniyeden itibaren geçmişe dönülmüş izlenimi buradan doğuyor. Kamera sonra pastel renkli binaların önünden geçip bir dondurmacıya uğruyor. Çikolataya batırılmış, bol dolgulu bir külah alınıyor. Bir duvara tünemiş martı aşağıdan geçenleri süzüyor. Hava kapalı olsa da plajdaki ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarıyor.
Kadının video açıklaması da bu havayı özetliyor: "Rengârenk küçük evler, taze deniz meltemi ve dalga sesi; insanın biraz daha kalasım var dedirten türden bir yer."
PEKİ KASABADA NE YAPILIYOR?
Kasabada gezip görülecek yerler de var. Plaj ödül almış; kıyı boyunca doğa alanları ve parklar uzanıyor. Biri yerel, diğeri askerî konulu iki müze de gezilebiliyor.
YORUMLARA AKIN ETTİLER
Video paylaşıldıktan sonra izleyiciler yorum kısmına doluştu; çoğu Norfolk kasabasının ne kadar sakin ve göz alıcı göründüğünden söz etti. Bir izleyici "Britanya'yı seviyorum, en sevdiğim ülkelerden biri" diye yazdı. Bir diğeri daha da ileri gitti: "Bu sadece bir video değil. Olağanüstü güçte, bambaşka bir boyutun kapısını aralamak gibi" dedi.
Kasabayı yakından görmek isteyenlerin eline geçen şey şimdilik bu birkaç dakikalık video