Ziyaretçilerin zamanda geri gittik dediği sahil kasabası: Norfolk kıyısındaki Sheringham!

ANA CADDEDE DANS EDEN KADINLAR

Ana caddede yukarıya rengârenk üçgen bayrak dizileri asılmış. Sokakta bir grup yaşlı kadın dans ederek ilerliyor. Ne kutlaması olduğu görüntülerden anlaşılmıyor.

Video bir istasyon peronunda başlıyor. Mavi elbiseli, güneş şapkalı bir kadın yürürken görüntü eski bir tren gibi görünen bir aracın içinden alınmış; ilk saniyeden itibaren geçmişe dönülmüş izlenimi buradan doğuyor. Kamera sonra pastel renkli binaların önünden geçip bir dondurmacıya uğruyor. Çikolataya batırılmış, bol dolgulu bir külah alınıyor. Bir duvara tünemiş martı aşağıdan geçenleri süzüyor. Hava kapalı olsa da plajdaki ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarıyor.

Kadının video açıklaması da bu havayı özetliyor: "Rengârenk küçük evler, taze deniz meltemi ve dalga sesi; insanın biraz daha kalasım var dedirten türden bir yer."

PEKİ KASABADA NE YAPILIYOR?

Kasabada gezip görülecek yerler de var. Plaj ödül almış; kıyı boyunca doğa alanları ve parklar uzanıyor. Biri yerel, diğeri askerî konulu iki müze de gezilebiliyor.