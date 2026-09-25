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        Haberler Bilgi Gökyüzündeki gizemli olay ilk kez böyle görüntülendi! Bilim insanlarını şaşırtan keşif

        Gökyüzündeki gizemli olay ilk kez böyle görüntülendi! Bilim insanlarını şaşırtan keşif

        Uzayın derinliklerinde meydana gelen sıra dışı bir olay, bilim insanlarının yeni gözlemleriyle daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı şekilde ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, dev bir yıldızdan kopan gazın eşlikçi kompakt cisim tarafından yakalanma sürecine ilişkin doğrudan kanıt elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Gökyüzündeki gizemli olay ilk kez böyle görüntülendi!

        Gökyüzünde gerçekleşen bazı olaylar, Dünya'dan bakıldığında yalnızca uzak ve belirsiz ışık kaynakları olarak görülüyor. Ancak yeni gözlemler, bu uzak kozmik olayların arkasındaki süreçleri anlamak için önemli ayrıntılar ortaya çıkarıyor. Japonya liderliğindeki XRISM X-ışını gözlemevinin verileri de bunlardan birini daha yakından inceleme fırsatı sundu.

        YILDIZDAN ÇIKAN GAZIN AKIBETİ İLK KEZ DOĞRUDAN İZLENDİ

        Araştırmacılar, dev bir yıldızın uzaya doğru savurduğu yıldız rüzgarının, yıldızın eşlikçisi olan kompakt bir cisim tarafından yakalandığını gözlemledi. Bu süreç sırasında güçlü X-ışını patlamalarının ortaya çıktığı belirlendi.

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        NASA'nın aktardığına göre araştırmacılar, daha önce bu sürece ilişkin dolaylı işaretler görmüş olsa da yıldız rüzgarından gelen plazmanın kompakt bir cismin üzerine düştüğüne dair bu kadar net göstergeler ilk kez elde edildi.

        GÖKYÜZÜNDEKİ GİZEMLİ IŞINLARIN KAYNAĞI NE?

        X-ışını patlamaları, uzayın en enerjik olayları arasında yer alıyor. Yeni gözlem, bu güçlü ışımaların oluşumunda yıldızdan kopan gazın nasıl rol oynadığını daha ayrıntılı biçimde inceleme imkanı sağlıyor.

        Bilim insanları, elde edilen verilerin yıldız rüzgarlarının kompakt cisimler tarafından nasıl yakalandığını ve bu sırada enerjinin nasıl açığa çıktığını anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor.

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        ARAŞTIRMACILARIN ÖNÜNDE YENİ BİR PENCERE AÇILDI

        XRISM'in gözlemleri, yıldız sistemlerinde gerçekleşen bu karmaşık sürecin ayrıntılı biçimde incelenebilmesi açısından önem taşıyor. Araştırmanın sonuçları, güçlü X-ışını patlamalarının arkasındaki fiziksel mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Çalışmaya ilişkin araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.

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        #gizem
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