Günde 10 saat direksiyon sallıyor, QR kodla çanta satıyor: TikTok'ta gündem olan kadın taksicinin hikayesi

İşini kaybettikten sonra 29 yaşında yeni bir başlangıç yapan Daiana Mazacote, geçimini sağlamak için direksiyon başına geçti. Günde 10 saate yakın taksi şoförlüğü yapan genç kadın, aynı zamanda aracında tanıttığı çantalarla kendi girişimini büyütüyor. İşte Mazacote'nin dikkat çeken yaşam mücadelesi ve çalışma rutini...

İŞİNİ KAYBETTİ, YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN DİREKSİYONA GEÇTİ

Arjantin'de yaşayan Daiana Mazacote, işsiz kaldıktan sonra geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapmaya başladı. Partneriyle birlikte kiralık bir evde yaşayan genç kadın, tek maaşın evin masraflarını karşılamaya yetmemesi üzerine direksiyon başına geçmeye karar verdi.

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Günde 8 ila 10 saat çalışan Mazacote, özellikle geceleri yola çıkıyor. Trafiğin daha sakin olduğu saatleri tercih eden genç kadın, zaman içinde kendisini daha güvende hissettiği güzergahları belirledi. Bilmediği veya gitmek istemediği bölgelere yapılan yolculukları kabul etmeyerek kendi çalışma düzenini oluşturdu.

DAHA RAHAT ÇALIŞMAK İÇİN YALNIZCA KADIN YOLCULARI TAŞIYOR

Mazacote'nin çalışma hayatındaki en dikkat çekici tercihlerinden biri de yolcu seçimi oldu. Başlangıçta hem erkek hem de kadın yolcuları taşıyan genç kadın, herhangi bir olumsuz olay yaşamadığını belirtmesine rağmen kendisini daha rahat hissetmek için yalnızca kadın yolcuları taşımaya başladı.

Erkek yolcularla ilgili kötü bir deneyimi olmadığını ancak bu yolculuklarda kendisini rahat hissetmediğini anlatan Mazacote, güvenlik kaygısını ön planda tutarak çalışma biçimini değiştirdi.

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DİREKSİYON BAŞINDA ÇALIŞIRKEN KENDİ İŞİNİ DE KURDU

Genç kadının mücadelesi yalnızca taksi şoförlüğüyle sınırlı değil. Toptan satın aldığı çantaları sosyal medya üzerinden satan Mazacote, iki işini bir arada yürütüyor.

Aracına yerleştirdiği tanıtım materyalleri ve QR kod aracılığıyla yolcuları Instagram hesabına yönlendiren genç kadın, böylece çanta girişimini de tanıtıyor. Ürünleri araçta taşımak yerine müşterilerin doğrudan satış hesabına ulaşmasını sağlayan Mazacote, bu işi taksicilikten elde ettiği geliri destekleyen bir kazanç kapısı olarak görüyor.

GÜNLÜK KAZANCI MASRAFLARINI KARŞILAMAYA YETİŞİYOR

Mazacote, saatlik kazancının talebe ve çalışma saatlerine göre değiştiğini belirterek 10 bin ila 12 bin Arjantin pesosu arasında gelir elde ettiğini ifade ediyor. Ancak kazancının tamamı kendisine kalmıyor.

Kira, gıda, faturalar ve evin diğer ihtiyaçlarının yanı sıra aracın bakım masraflarını da karşılaması gerekiyor. Genç kadın, olası mekanik arızaların maliyetinin 100 bin ila 1 milyon Arjantin pesosuna ulaşabildiğini anlatarak araç giderlerinin bütçesinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiyor.

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SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Taksi şoförlüğü ve çanta satışının yanı sıra sosyal medya içerikleri de Mazacote'nin hayatında önemli bir yer tutuyor. TikTok'ta işe hazırlanma sürecini ve günlük çalışma hayatını paylaşan genç kadın, videolarının beklediğinden daha fazla ilgi gördüğünü söylüyor. Özellikle taksi şoförlüğü yapmak isteyen kadınlardan kazanç, işe başlama süreci ve çalışma koşulları hakkında sorular alan Mazacote, kendi deneyimlerini paylaşmayı sürdürüyor.

HER GÜN İŞE HAZIRLANMAK İÇİN 1,5 SAAT AYIRIYOR

Yoğun çalışma temposuna rağmen kişisel tarzından vazgeçmeyen Mazacote, işe çıkmadan önce kıyafet seçimine ve makyajına özen gösteriyor. Hazırlanmasının bazen bir buçuk saati bulduğunu belirten genç kadın, her gün farklı bir kombin tercih etmeye çalışıyor.

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İşini kaybettikten sonra yeniden bir düzen kuran Mazacote, hem evinin giderlerini karşılamak hem de kendi girişimini büyütmek için çalışıyor. Direksiyon başındaki uzun mesaisini sosyal medyada da paylaşan genç kadının hikayesi, zorlu koşullarda yeni bir yol arayışını gözler önüne seriyor.