Günde bir avuç yemek yetiyor: Kandaki o değerleri tavan yaptırıyor!
Günlük beslenmede en çok tercih edilen o popüler kuruyemiş, bu kez bilim dünyasını şaşırtan bir araştırmayla gündemde. Yeni yayımlanan çalışmaya göre, düzenli olarak bir avuç tüketildiğinde kandaki bazı yağ bileşenleri baştan aşağı değişiyor. Peki bu değişim tip 2 diyabet riskini nasıl etkiliyor? İşte bilim insanlarının ortaya çıkardığı o ezber bozan detay...
Günlük beslenmede en sık tercih edilen popüler bir atıştırmalık, bu kez bilim dünyasını heyecanlandıran kapsamlı bir araştırmayla gündeme geldi. Altı ay süren çalışma boyunca düzenli tüketildiğinde kandaki yağ bileşenlerini baştan aşağı değiştirdiği tespit edilen bu gıda, tip 2 diyabet riskiyle doğrudan ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları, elde edilen çarpıcı bulguların bu gıdayı tek başına mucizevi bir koruyucu yapmadığını, merak edilen bu etkinin arkasında aslında vücut ağırlığının da kritik bir rol oynadığını vurguluyor.
YER FISTIĞI TÜKETENLERİN KANINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmada, ilk olarak 18-33 yaş arasındaki 63 sağlıklı yetişkin altı ay boyunca takip edildi. Katılımcılara günlük beslenmelerine ek olarak 25 gram kabuklu kavrulmuş yer fıstığı, 32 gram yer fıstığı ezmesi veya kontrol grubu için hazırlanan farklı bir ürün verildi.
Araştırmacılar, katılımcılardan alınan kan örneklerini inceleyerek yer fıstığı tüketimiyle bağlantılı özel bir yağ profili belirledi. Özellikle çok uzun zincirli doymuş yağ asitlerini içeren bazı yağ bileşenlerinde değişiklikler tespit edildi.
TİP 2 DİYABET RİSKİYLE BAĞLANTI BULUNDU
Bilim insanları daha sonra elde edilen bulguları, Almanya'da yürütülen EPIC-Potsdam adlı uzun dönemli araştırmanın verileriyle karşılaştırdı. Analizlerde yer fıstığı tüketimiyle ilişkilendirilen kan yağları profili ile daha düşük tip 2 diyabet riski arasında bağlantı bulundu.
Araştırmaya göre söz konusu yağ profilindeki her bir standart sapmalık artış, tip 2 diyabet riskinde yaklaşık yüzde 11 daha düşük riskle ilişkiliydi. Bununla birlikte bu sonuç, doğrudan yer fıstığı tüketiminin diyabet riskini yüzde 11 azalttığını göstermiyor.
VÜCUT AĞIRLIĞI DA ÖNEMLİ BİR ETKEN
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de vücut kitle indeksiyle ilgiliydi. Bilim insanları, yer fıstığıyla bağlantılı kan yağları profili ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkinin önemli bir bölümünün vücut kitle indeksiyle açıklanabileceğini belirledi.
Bu bulgu, beslenme alışkanlıklarının yanı sıra vücut ağırlığının da metabolik sağlık açısından önemini ortaya koyuyor.
HER GÜN YER FISTIĞI TÜKETMEK DİYABETİ ÖNLER Mİ?
Araştırma, yer fıstığının metabolik sağlık açısından potansiyel faydalarına işaret etse de tek başına bir hastalığı önlediğini kanıtlamıyor. Çalışmanın bir bölümünde yalnızca 63 sağlıklı genç yetişkinin incelenmiş olması ve diğer bölümde gözlemsel verilerin kullanılması, sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunmasını gerektiriyor.
Yer fıstığı protein, lif ve doymamış yağlar içeren besleyici bir gıda olsa da yüksek enerji içeriyor. Bu nedenle porsiyon kontrolü önem taşıyor. Araştırmada kullanılan 25 gramlık günlük miktar, yaklaşık bir avuç yer fıstığına karşılık geliyor.