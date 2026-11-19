Her gün milyonlarca insanın kahvaltıda tükettiği yumurtalar, aslında tavukların üreme sisteminin doğal bir parçası. Ancak yumurtalar hakkında sıkça merak edilen bir soru var: Aynı hayvanın yumurtasından nasıl oluyor da bazen civciv çıkarken bazen yalnızca tükettiğimiz yumurta oluşuyor? İlk bakışta bunun tavukların türüyle veya yetiştirilme biçimiyle ilgili olduğu düşünülebilir. Oysa bu durumun arkasında, yumurtanın oluşumu sırasında gerçekleşen önemli bir biyolojik fark bulunuyor.

BAZI YUMURTALARDAN CİVCİV ÇIKARKEN DİĞERLERİNDEN NEDEN ÇIKMIYOR?

Tavukların bir kısmının yalnızca tüketimlik yumurta, diğerlerinin ise civciv oluşabilecek yumurtalar ürettiği düşüncesi gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Çünkü bütün sağlıklı ve üreme olgunluğuna ulaşmış tavuklar, horoz bulunmasa bile yumurtlayabiliyor. Aradaki temel fark ise döllenme sürecinde ortaya çıkıyor. Bir yumurtadan civciv gelişebilmesi için horozun üreme hücresinin tavuğun yumurta hücresini döllemesi gerekiyor. Döllenme gerçekleşmediğinde ise yumurta normal biçimde oluşuyor ancak civciv gelişimi başlamıyor.

TAVUKLAR HOROZ OLMADAN NASIL YUMURTLAYABİLİYOR?

Tavukların yumurtlaması için mutlaka bir horozla çiftleşmesi gerekmiyor. Tavuk, üreme döngüsü sırasında yumurta sarısını oluşturuyor ve bu yapı üreme kanalında ilerlerken çevresi yumurta akı, zarlar ve kabukla kaplanıyor. Böylece döllenme gerçekleşmese bile bildiğimiz yumurta meydana geliyor. Kentucky Üniversitesinden kanatlı hayvanlar uzmanı Dr. Jacquie Jacob da tavukların horoz olmadan yumurtlayabildiğini, ancak bu yumurtaların civcive dönüşemeyeceğini açıklıyor. Dolayısıyla marketlerde satılan yumurtaların oluşması için tavukların horozlarla bir arada bulunması gerekmiyor.

BİR YUMURTANIN CİVCİVE DÖNÜŞMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Bir yumurtanın döllenmiş olması, tek başına civcivin dünyaya geleceği anlamına gelmiyor. Embriyonun gelişebilmesi için yumurtanın uygun sıcaklık ve nem koşullarında kuluçkaya yatırılması gerekiyor. Bu süreç doğal ortamda anne tavuğun yumurtaların üzerinde yatmasıyla, üretim tesislerinde ise özel kuluçka makineleriyle sağlanabiliyor. Uygun şartlar oluştuğunda civcivin yumurtadan çıkması yaklaşık 21 gün sürüyor. Ancak döllenmemiş bir yumurta, ne kadar uzun süre kuluçkada tutulursa tutulsun civcive dönüşmüyor.

MARKETTEN ALINAN YUMURTADAN CİVCİV ÇIKAR MI?

Market raflarında karşılaştığımız yumurtalar genellikle horozların bulunmadığı yumurta üretim sürülerinden elde ediliyor. Bu nedenle çoğu döllenmemiş oluyor ve içlerinde gelişebilecek bir embriyo bulunmuyor. Döllenmiş bir yumurtanın ise uygun kuluçka şartları olmadan sağlıklı biçimde gelişmesi mümkün değil. Üstelik market yumurtalarının saklanma koşulları da civciv gelişimi için gereken ortamdan farklı. Bu yüzden marketten satın alınan sıradan bir yumurtayı sıcak bir yerde tutmak, onun civcive dönüşmesini sağlamıyor.

ÇİFT SARILI YUMURTALARIN SIRRI DA ORTAYA ÇIKIYOR

Yumurtalarla ilgili merak edilen bir diğer durum da bazı yumurtaların içinde iki sarı bulunması. Çift sarılı yumurta, tavuğun kısa bir zaman aralığında iki yumurta hücresi bırakması ve bunların aynı kabuk içerisinde toplanmasıyla oluşuyor. Bu durum özellikle genç tavuklarda görülebiliyor. Ancak yumurtanın iki sarılı olması, döllenmiş olduğu veya içinden iki civciv çıkacağı anlamına gelmiyor. Sonuç olarak ister tek ister çift sarılı olsun, bir yumurtanın civciv gelişimine uygun olup olmadığını belirleyen temel unsur döllenme ve ardından sağlanan kuluçka koşulları oluyor.