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        Haberler Bilgi İstanbul'un yanı başında saklı cennet! Sadece 1,5 saat uzaklıkta

        İstanbul'un yanı başında saklı cennet! Sadece 1,5 saat uzaklıkta

        İstanbul'un kalabalığından ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için doğayla iç içe bir kaçış noktası bulunuyor. Şehir merkezine yaklaşık 1,5 saatlik mesafedeki bu yer, yemyeşil ormanları, göl manzarası ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor. Üstelik burada keyifli bir gün geçirmek için uzun bir tatil planına da ihtiyaç yok

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        İstanbul'un yanı başında saklı cennet!

        İstanbul'da yaşayanlar için hafta sonunu doğanın içinde geçirmek, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmanın en güzel yollarından biri. Ancak bunun için saatlerce yolculuk yapmak gerekmiyor. Şile'nin Karamandere bölgesinde bulunan Saklıgöl, ağaçlarla çevrili manzarası ve göl kıyısındaki dinlenme alanlarıyla günübirlik gezilerin dikkat çeken adresleri arasında yer alıyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı noktalardan özel araçla yaklaşık 1-1,5 saatte ulaşılabilen bu doğa rotası, özellikle sonbaharda farklı renklere bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor.

        İSTANBUL'DAN UZAKLAŞMADAN DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALIN

        Şile'nin Karamandere Mahallesi'nde yer alan Saklıgöl, ormanlarla çevrili küçük bir baraj göleti. Sakin su yüzeyi, çevresindeki ağaçların yansımaları ve yeşil doğasıyla özellikle fotoğraf çekmeyi ve açık havada vakit geçirmeyi sevenlere hitap ediyor. Gölet çevresindeki yürüyüş alanları, kalabalık şehir sokaklarından uzaklaşıp kısa bir mola vermek isteyenlere alternatif sunuyor.

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        GÖL MANZARASINDA KAHVALTI KEYFİ YAPABİLİRSİNİZ

        Saklıgöl'ün dikkat çeken özelliklerinden biri de göl kıyısındaki kahvaltı ve dinlenme alanları. Suya bakan masalarda kahvaltı yapmak, sıcak bir çay içmek veya manzara eşliğinde vakit geçirmek mümkün. Bölgede bulunan işletmeler, günübirlik ziyaretçilere farklı yeme içme seçenekleri sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde göl üzerinde oluşabilen hafif sis, manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

        SONBAHARDA MANZARASI BAMBAŞKA BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNÜYOR

        Saklıgöl yılın farklı dönemlerinde ziyaret edilebilse de sonbahar aylarında ayrı bir görünüme kavuşuyor. Sararan yaprakların göl yüzeyindeki yansımaları, doğa fotoğrafçılığına ilgi duyanlara güzel kareler yakalama fırsatı veriyor. İlkbaharda yeşilin tonları, kış aylarında ise sisli atmosfer öne çıkıyor. Özellikle kısa yürüyüşlerden hoşlananlar için göl çevresindeki doğal alanlar keyifli bir gezi imkanı sağlıyor.

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        ARABAYLA YAKLAŞIK 1,5 SAATTE ULAŞILIYOR

        İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Şile yönüne doğru ilerleyerek Saklıgöl'e ulaşmak mümkün. Yolculuk, başlangıç noktasına ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık 1-1,5 saat sürebiliyor. Şile merkezine de yakın olan bölgeye özel araçla ulaşım oldukça pratik. Ancak özellikle hafta sonları Şile yolunda yaşanan trafik, seyahat süresini uzatabiliyor.

        SAKİNLİK ARAYANLAR HAFTA İÇİNİ TERCİH EDEBİLİR

        Saklıgöl, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle hafta sonları yoğun ilgi görebiliyor. Bu nedenle daha sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyenlerin hafta içi veya sabahın erken saatlerinde bölgeyi ziyaret etmesi öneriliyor. Özellikle kahvaltı saatlerinde göl kıyısındaki işletmelerde yoğunluk yaşanabildiğinden önceden rezervasyon yaptırmak da faydalı olabiliyor.

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        GİTMEDEN ÖNCE BU DETAYLARA DİKKAT EDİN

        Saklıgöl'e günübirlik gezi planlayanların hava durumunu, yol koşullarını ve ziyaret edecekleri işletmelerin güncel hizmet bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Gölet çevresinde yürüyüş yapacakların rahat ayakkabılar tercih etmesi, yağışlı havalarda ise kaygan zeminlere dikkat etmesi gerekiyor. Kısa bir doğa yürüyüşü, göl manzarasında kahvaltı ve temiz havada geçirilen birkaç saat, şehirden çok uzaklaşmadan dinlenmek isteyenlere güzel bir alternatif oluşturuyor.

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