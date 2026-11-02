Kasım indirimlerinde büyük tuzak! Ticaret Bakanlığı uyardı: Sepeti onaylamadan önce bu 5 şeyi kontrol edin

Kasım indirimleriyle birlikte mağazalarda ve internet sitelerinde yüzde 50, yüzde 70 hatta yüzde 80'e varan kampanyalar tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ancak yüksek indirim oranları her zaman gerçek bir fiyat avantajı anlamına gelmiyor. Ticaret Bakanlığı, 28 Ekim 2026 tarihli açıklamasında kasım ayı indirim kampanyalarının yakından takip edileceğini duyururken gerçekte olmayan indirimlere ve gizlenen kampanya koşullarına karşı uyarıda bulundu. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığına ilişkin kurallar da güncellendi. Peki, alışveriş sepetini onaylamadan önce hangi 5 ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor?

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İNDİRİM ETİKETİNE DEĞİL, ÜRÜNÜN GERÇEK FİYATINA BAKIN

Kasım indirimlerinde tüketicilerin ilk yapması gereken, ürünün üzerinde yazan indirim oranından önce gerçek satış fiyatını araştırmak. Bir ürünün yüzde 60 veya yüzde 70 indirimle satışa sunulması, mutlaka en uygun fiyatın o olduğu anlamına gelmiyor.

Ticaret Bakanlığının indirimli satış reklamlarına ilişkin düzenlemesine göre, mal satışlarında indirimden önceki fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerekiyor. Böylece ürünün fiyatı kısa süre önce yükseltilerek ardından yüksek indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Bu nedenle alışveriş yapmadan önce ürünün farklı mağaza ve internet sitelerindeki fiyatlarını karşılaştırmak, mümkünse geçmiş fiyat hareketlerini incelemek önem taşıyor. Örneğin 5 bin liradan 2 bin 500 liraya düştüğü belirtilen bir ürünün başka bir satıcıda zaten 2 bin 700 liraya satıldığını görmek, indirim kararını yeniden değerlendirmenizi sağlayabilir.

SEPETİ ONAYLAMADAN ÖNCE GİZLİ KOŞULLARI KONTROL EDİN

İndirim reklamlarında öne çıkarılan büyük puntolu kampanya mesajları, her zaman alışverişin bütün koşullarını göstermeyebiliyor. Bazı kampanyalar belirli ürünlerde, belirli ödeme yöntemlerinde veya belli bir alışveriş tutarına ulaşıldığında geçerli olabiliyor.

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Ticaret Bakanlığı da kampanyaların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesini, tüketicilerin kararını etkileyen istisnai koşulların gizlenmesini ve birden fazla indirim oranının tüketiciyi yanıltacak şekilde sunulmasını mevzuata aykırı uygulamalar arasında sayıyor.

Özellikle alışveriş sırasında şu ayrıntılara dikkat edin:

İndirim bütün ürünlerde mi, yalnızca seçili ürünlerde mi geçerli?

Kampanyadan yararlanmak için minimum alışveriş tutarı gerekiyor mu?

İndirim belirli bir banka veya kredi kartıyla mı uygulanıyor?

Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmiş mi?

Birden fazla indirim oranı varsa kasada uygulanacak nihai indirim ne kadar?

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İNTERNET SİTESİNİN GÜVENİLİR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Kasım kampanyalarında yalnızca bilinen alışveriş platformlarına değil, sosyal medya reklamları üzerinden ulaşılan internet sitelerine de dikkat etmek gerekiyor. Piyasa fiyatının çok altında sunulan ürünler, tüketicileri güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara yönlendirebiliyor.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerine ilişkin açıklamasında internet sitelerinin güvenlik unsurlarının kontrol edilmesini, SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik uygulamalarına dikkat edilmesini öneriyor.

Alışveriş yapmadan önce satıcının ticari bilgilerini, iletişim adresini ve kullanıcı değerlendirmelerini inceleyin. İnternet sitesinin adresini dikkatlice kontrol edin; benzer isimler kullanılarak oluşturulmuş şüpheli bağlantılardan alışveriş yapmayın.

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Ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinizi güvenilirliği doğrulanmamış sitelerle paylaşmayın. Gerçekçi olmayan indirim vaatleri ve acele karar vermenizi isteyen kampanya mesajları karşısında temkinli olun.

KARGO ÜCRETİNDEN İADE KOŞULLARINA KADAR HER AYRINTIYI OKUYUN

Bir ürünün indirimli fiyatı cazip görünse de ödeme aşamasında eklenen teslimat, hizmet ve benzeri ücretler toplam maliyeti değiştirebilir. Bu nedenle siparişi tamamlamadan önce sepet tutarını ve ödeme ekranındaki bütün ücretleri kontrol edin.

İnternet alışverişlerinde tüketicilerin sahip olduğu hakları bilmesi de önem taşıyor. Ticaret Bakanlığının mesafeli satışlara ilişkin bilgilendirmesine göre, tüketiciler kural olarak internet üzerinden satın aldıkları ürünlerde teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabiliyor. Ancak mevzuatta bu hakkın kullanılamadığı bazı ürün ve hizmet istisnaları bulunuyor.

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Bu nedenle sipariş vermeden önce satıcının iade ve cayma hakkına ilişkin bilgilendirmesini okuyun. Özellikle kişiye özel hazırlanan ürünler ve mevzuatta istisna kapsamında bulunan diğer ürünler için genel cayma hakkı kuralının geçerli olmayabileceğini unutmayın.

YANILTICI İNDİRİM REKLAMLARINA MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Kasım indirimlerinde tüketicilerin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın 28 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen reklamlar hakkında ihlalin niteliğine ve reklamın yayımlandığı mecraya göre 99 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında idari para cezası uygulanabiliyor.

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Gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, indirim öncesi fiyatın doğru belirlenmemesi, kampanya tarihlerinin belirtilmemesi ve tüketiciyi yanıltabilecek indirim oranlarının kullanılması denetim kapsamında değerlendiriliyor.

Tüketiciler, karşılaştıkları aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerini Ticaret Bakanlığının Reklam Kuruluna iletebiliyor. Başvuru ve bilgilendirme işlemleri Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kasım indirimlerinde alışveriş yaparken yalnızca indirim oranına değil, ürünün gerçek fiyatına, satıcının güvenilirliğine ve kampanya koşullarına da dikkat etmek gerekiyor. Alışveriş sepetini onaylamadan önce yapılacak birkaç dakikalık kontrol, hem bütçenizi korumanıza hem de olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmenize yardımcı olabilir.