Parasını altına yatıran iller açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı, 3 büyükşehir ilk 10'a giremedi!

Türkiye'de vatandaşların birikimlerini hangi yatırım araçlarında değerlendirdiğine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki bireysel tasarruflar içinde altının en yüksek paya sahip olduğu il Malatya oldu. Listenin ilk sıralarında Anadolu şehirleri yer alırken Türkiye'nin üç büyükşehri İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a giremedi.

ALTININ EN ÇOK TERCİH EDİLDİĞİ İL MALATYA OLDU

BDDK'nın Eylül 2026 verilerine göre hazırlanan sıralamada Malatya, bireysel tasarruf mevduatı içindeki altın payıyla Türkiye'nin ilk sırasında yer aldı. Kentteki 96,37 milyar liralık toplam bireysel tasarrufun 36,21 milyar lirası altın hesaplarında tutuldu. Böylece altının toplam birikim içindeki payı yüzde 37,57'ye ulaştı.

Malatya'yı yüzde 37,13 ile Karabük, yüzde 36,51 ile Kütahya takip etti. Çankırı ve Kırıkkale de yüzde 35'in üzerindeki oranlarıyla ilk beşte kendilerine yer buldu.

BANKADAKİ BİRİKİMİNDE ALTININ PAYI EN YÜKSEK 10 İL

Bireysel tasarruf mevduatında altının payına göre hazırlanan sıralamada ilk 10 il ve oranları şöyle:

Malatya: Yüzde 37,57

Karabük: Yüzde 37,13

Kütahya: Yüzde 36,51

Çankırı: Yüzde 35,56

Kırıkkale: Yüzde 34,64

Elazığ: Yüzde 33,74

Rize: Yüzde 33,25

Erzurum: Yüzde 32,97

Gümüşhane: Yüzde 32,94

Bilecik: Yüzde 32,46

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK 10'A GİREMEDİ

Sıralamanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de üç büyükşehrin durumu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir, bankalardaki altın hesaplarının toplam büyüklüğünde önemli rakamlara ulaşmasına rağmen altının bireysel tasarruflar içindeki payında ilk 10'a giremedi.

İstanbul, 1,33 trilyon liralık bireysel altın hesabıyla toplam tutarda ilk sırada bulunuyor. Ancak altının kentteki toplam bireysel tasarruflar içindeki payı yüzde 21,57'de kaldı. İstanbul bu oranla 81 il arasında 58'inci sırada yer aldı.

Ankara'da 398,75 milyar liralık altın mevduatının toplam tasarruf içindeki payı yüzde 24,88 olarak hesaplandı. Başkent 37'nci sıraya yerleşti.

İzmir ise 249,06 milyar liralık altın hesabına rağmen yüzde 20,73'lük oranla 62'nci sırada kaldı.

TÜRKİYE'DE BANKALARDAKİ ALTIN HESAPLARI 3,77 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Türkiye genelindeki bireysel altın mevduatının büyüklüğü de dikkat çekici seviyeye çıktı. Eylül 2026 sonu itibarıyla yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki toplam altın hesaplarının Türk lirası karşılığı yaklaşık 3,77 trilyon liraya ulaştı.

Altının bireysel tasarruflar içindeki Türkiye ortalaması payı ise haziran ayındaki yüzde 22,59 seviyesinden eylül sonunda yüzde 22,66'ya yükseldi.

Burada önemli bir ayrıntı da bulunuyor: Söz konusu sıralama yalnızca bankalardaki bireysel mevduat hesaplarını kapsıyor. Evlerde, kasalarda veya farklı alanlarda saklanan fiziki altınlar bu hesaplamaya dahil edilmiyor. Dolayısıyla veriler, illerdeki toplam altın varlığını değil, bankalardaki bireysel tasarruflar içinde altının ağırlığını gösteriyor.