Son günlerde sosyal medyada yayılan yeni bir trend, birçok kişinin telefon kılıfının arkasına defne yaprağı koymasına neden oluyor. Daha önce fotoğraf, kimlik veya para koymak için kullanılan telefon kılıflarında artık defne yaprakları da yer alıyor. Telefon kılıflarının arkasına yerleştirilen bu küçük yaprağın ne anlama geldiği ise merak konusu oldu. Peki telefon kılıfına neden defne yaprağı koyuyorlar?

TILSIM OLARAK KABUL EDİLEN BİR YAPRAK

Defne yaprağı, birçok kişi tarafından şans ve bereket getirdiğine inanılan özel bir bitki olarak görülüyor. Özellikle telefon kılıfının arkasına konulan defne yaprağının, kişiye bolluk ve refah getirdiği düşünülüyor. Bu yaprağın aynı zamanda yeni fırsatların kapısını açtığına ve kişinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğuna inanılıyor.

Defne yaprağını yanında taşıyan kişilerin, hayallerini ve yapmak istediklerini daha sık hatırladığı söyleniyor. Hem iş hem de özel hayatta başarıyı temsil eden bu küçük yaprak, kişiye umut ve motivasyon verdiği düşüncesiyle de tercih ediliyor. Bu nedenle son dönemde birçok kişi, şans ve bereket getirmesi dileğiyle defne yaprağını telefon kılıfının arkasında taşımaya başladı.

DEFNE YAPRAĞINI TELEFON KILIFINDA TAŞIMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Defne yaprağını telefon kılıfında taşımanın nedeni, telefonun gün boyunca en çok yanımızda olan eşyalardan biri olması. İnanışa göre defne yaprağı başarıyı, şansı ve yeni fırsatları temsil ediyor. Telefonun arkasında taşındığında ise hedeflerinizi ve hayallerinizi her an hatırlatan küçük bir sembol olarak görülüyor.

YÜZYILLARDIR VAR OLAN BİR EĞİLİM

Defne yaprağı, yüzyıllardır şansın ve başarının simgesi olarak görülüyor. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde başarılı sporcuların, şairlerin ve komutanların başına defne yapraklarından yapılan taçlar takılırdı. Bu gelenek zamanla farklı toplumlara da yayıldı. Günümüzde ise defne yaprağının şans getirdiğine, kötü enerjiden koruduğuna ve dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu nedenle birçok kişi defne yaprağını iyi dileklerin ve başarının sembolü olarak yanında taşıyor.

Bu nesnenin şans, başarı veya zenginlikle doğrudan bir ilişkisi olduğu henüz bilimsel olarak kanıtlanmamıştır . Bununla birlikte, psikoloji uzmanları, onu yakınlarda görmenin bile motivasyonu artırabileceğini, kaygıyı azaltabileceğini ve görevleri önceliklendirmeye yardımcı olabileceğini savunuyor.