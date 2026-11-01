Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Sosyal medyada yeni dönem başladı: Milyonlarca hesabı ilgilendiriyor

        Sosyal medyada yeni dönem başladı: Milyonlarca hesabı ilgilendiriyor

        Türkiye'de sosyal medya kullanımını değiştiren düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. 15 yaşından küçüklerin hesap açması yasaklanırken mevcut kullanıcılar için de yeni bir süreç başladı. Yaş doğrulamasını tamamlamayan hesaplar kapatılabilecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 17:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sosyal medya hesaplarında yeni dönem

        Türkiye'de milyonlarca sosyal medya kullanıcısını ilgilendiren yeni kurallar uygulanmaya başladı. 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirirken yetişkin kullanıcılar için de doğrulama şartı öngörüyor. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve X gibi platformlarda hesap açma ve mevcut hesapları kullanma koşulları değişiyor. Yeni sistemde 15 yaşından küçüklerin sosyal ağlara erişimi engellenirken 15-17 yaş grubundakiler için özel güvenlik önlemleri uygulanacak. Mevcut hesap sahiplerine ise işlemlerini tamamlamaları için belirli bir süre tanındı.

        15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ARTIK HESAP AÇAMAYACAK

        Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hesap hizmeti sunamayacak. Yeni hesap oluşturmak isteyenlerin yaş bilgileri kontrol edilecek ve belirlenen sınırın altında kalanların başvuruları kabul edilmeyecek. Daha önce açılmış hesaplar da yeni kurallar kapsamında değerlendirilecek.

        REKLAM

        MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027 TARİHİ ÖNEMLİ

        Yeni düzenleme yalnızca bundan sonra hesap açacak kişileri kapsamıyor. Halen sosyal medya kullananların da yaş doğrulama işlemini tamamlaması gerekiyor. Mevcut hesap sahiplerine 31 Mart 2027 tarihine kadar süre verildi. Bu süreçte yapılan kontroller sonucunda 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Yaş doğrulamasını süresi içinde tamamlamayan hesaplar da kapatılma riskiyle karşılaşacak. Dolayısıyla mevcut hesapların tamamı 1 Kasım'da kapatılmayacak; uygulama belirlenen geçiş takvimine göre ilerleyecek.

        .png
        .png

        SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA E-DEVLET DOĞRULAMASI BAŞLADI

        Yeni sistemde kullanıcıların yaşları e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Kimlik doğrulamasının ardından oluşturulan dijital yaş doğrulama belirteci, ilgili sosyal medya platformuna iletilecek. Böylece kullanıcının 15 ve 18 yaş sınırlarını karşılayıp karşılamadığı belirlenecek. Bu işlem sırasında sosyal medya şirketlerine kişinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı veya doğum tarihi aktarılmayacak. Platformlar yalnızca kullanıcının hangi yaş grubunda bulunduğunu öğrenebilecek.

        REKLAM

        15-17 YAŞ GRUBUNUN SOSYAL MEDYA KULLANIMI DEĞİŞİYOR

        Yeni kurallar, 15 yaşını doldurmuş ancak henüz 18 yaşına ulaşmamış gençler için de önemli değişiklikler getiriyor. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve canlı yayın açmalarına izin verilmeyecek. Çocuklara kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek, mesajlaşma ve takipçi görünürlüğüne sınırlamalar uygulanacak. Ayrıca kullanıcıların ekranda sürekli içerik tüketmesini sağlayan sonsuz kaydırma özelliği de çocuk hesaplarında kullanılamayacak.

        .png
        .png

        EBEVEYNLER ÇOCUKLARIN HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK

        Düzenlemeyle birlikte sosyal medya şirketlerine ebeveyn kontrol araçları sunma yükümlülüğü de getirildi. Anne, baba ve yasal vasiler bu sistemler aracılığıyla çocukların hesap ayarlarını yönetebilecek, sosyal medyada geçirdikleri süreyi takip ederek sınırlandırabilecek. Platformlar üzerinden gerçekleştirilen satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemleri de ebeveyn denetimine tabi tutulabilecek. Böylece çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

        .png
        .png

        HESABINIZ KAPATILACAK MESAJLARINA DİKKAT

        Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıları hedef alan sahte doğrulama mesajları da gündeme geldi. Yetkililer, hesap kapatma uyarısı içeren SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantıları üzerinden kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışılabileceğine dikkat çekti. Yaş doğrulama işlemlerinin yalnızca resmi e-Devlet kanalları üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Kullanıcıların kendilerinden şifre, doğrulama kodu veya ödeme bilgisi isteyen bağlantılara karşı dikkatli olması istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas Kale Projesi 2028'de tamamlanacak

        Sivas Belediyesinin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı "Kale Projesi"nin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje alanında incelemede bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeyi gelecekte Sivas'ın önemli bir turizm mekanı olarak gö...
        #sosyal medya
        #medya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!