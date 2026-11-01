Sosyal medyada yeni dönem başladı: Milyonlarca hesabı ilgilendiriyor

Türkiye'de milyonlarca sosyal medya kullanıcısını ilgilendiren yeni kurallar uygulanmaya başladı. 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirirken yetişkin kullanıcılar için de doğrulama şartı öngörüyor. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve X gibi platformlarda hesap açma ve mevcut hesapları kullanma koşulları değişiyor. Yeni sistemde 15 yaşından küçüklerin sosyal ağlara erişimi engellenirken 15-17 yaş grubundakiler için özel güvenlik önlemleri uygulanacak. Mevcut hesap sahiplerine ise işlemlerini tamamlamaları için belirli bir süre tanındı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ARTIK HESAP AÇAMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hesap hizmeti sunamayacak. Yeni hesap oluşturmak isteyenlerin yaş bilgileri kontrol edilecek ve belirlenen sınırın altında kalanların başvuruları kabul edilmeyecek. Daha önce açılmış hesaplar da yeni kurallar kapsamında değerlendirilecek.

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MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027 TARİHİ ÖNEMLİ

Yeni düzenleme yalnızca bundan sonra hesap açacak kişileri kapsamıyor. Halen sosyal medya kullananların da yaş doğrulama işlemini tamamlaması gerekiyor. Mevcut hesap sahiplerine 31 Mart 2027 tarihine kadar süre verildi. Bu süreçte yapılan kontroller sonucunda 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Yaş doğrulamasını süresi içinde tamamlamayan hesaplar da kapatılma riskiyle karşılaşacak. Dolayısıyla mevcut hesapların tamamı 1 Kasım'da kapatılmayacak; uygulama belirlenen geçiş takvimine göre ilerleyecek.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA E-DEVLET DOĞRULAMASI BAŞLADI

Yeni sistemde kullanıcıların yaşları e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Kimlik doğrulamasının ardından oluşturulan dijital yaş doğrulama belirteci, ilgili sosyal medya platformuna iletilecek. Böylece kullanıcının 15 ve 18 yaş sınırlarını karşılayıp karşılamadığı belirlenecek. Bu işlem sırasında sosyal medya şirketlerine kişinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı veya doğum tarihi aktarılmayacak. Platformlar yalnızca kullanıcının hangi yaş grubunda bulunduğunu öğrenebilecek.

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15-17 YAŞ GRUBUNUN SOSYAL MEDYA KULLANIMI DEĞİŞİYOR

Yeni kurallar, 15 yaşını doldurmuş ancak henüz 18 yaşına ulaşmamış gençler için de önemli değişiklikler getiriyor. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve canlı yayın açmalarına izin verilmeyecek. Çocuklara kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek, mesajlaşma ve takipçi görünürlüğüne sınırlamalar uygulanacak. Ayrıca kullanıcıların ekranda sürekli içerik tüketmesini sağlayan sonsuz kaydırma özelliği de çocuk hesaplarında kullanılamayacak.

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EBEVEYNLER ÇOCUKLARIN HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK

Düzenlemeyle birlikte sosyal medya şirketlerine ebeveyn kontrol araçları sunma yükümlülüğü de getirildi. Anne, baba ve yasal vasiler bu sistemler aracılığıyla çocukların hesap ayarlarını yönetebilecek, sosyal medyada geçirdikleri süreyi takip ederek sınırlandırabilecek. Platformlar üzerinden gerçekleştirilen satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemleri de ebeveyn denetimine tabi tutulabilecek. Böylece çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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HESABINIZ KAPATILACAK MESAJLARINA DİKKAT

Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıları hedef alan sahte doğrulama mesajları da gündeme geldi. Yetkililer, hesap kapatma uyarısı içeren SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantıları üzerinden kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışılabileceğine dikkat çekti. Yaş doğrulama işlemlerinin yalnızca resmi e-Devlet kanalları üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Kullanıcıların kendilerinden şifre, doğrulama kodu veya ödeme bilgisi isteyen bağlantılara karşı dikkatli olması istendi.