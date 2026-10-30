Sürekli unutkanlık ve dalgınlık yaşıyorsanız dikkat! Nedeni beyin sisi olabilir

Anahtarları nereye koyduğunuzu unutmak, konuşurken söyleyeceğiniz kelimeyi bulamamak ya da basit bir işe odaklanmakta zorlanmak... Günlük hayatın koşuşturmacası içinde sık karşılaşılan bu durumlar, bazı kişilerde beyin sisi olarak adlandırılan zihinsel bulanıklığın belirtileri olabiliyor. Uyku düzensizliği, stres, hareketsizlik ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabilen beyin sisi, özellikle sonbaharda değişen yaşam alışkanlıklarıyla daha belirgin hale gelebiliyor. Nöroloji uzmanları, günlük hayatı etkileyen unutkanlık ve dikkat sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

BEYİN SİSİ NEDİR, HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKAR?

Beyin sisi, tek başına bir hastalık değil; hafıza, dikkat ve düşünme becerilerini etkileyen çeşitli şikayetleri tanımlamak için kullanılan bir ifade. Cleveland Clinic'e göre odaklanma güçlüğü, unutkanlık, düşüncelerin yavaşlaması, zihinsel yorgunluk ve konuşurken doğru kelimeyi bulamama en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Bazı kişiler okuduklarını anlamakta zorlanırken bazıları günlük işlerini eskisine göre daha yavaş tamamladığını fark edebiliyor. Belirtilerin şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişebiliyor.

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SONBAHAR AYLARINDA NEDEN DAHA BELİRGİN HALE GELİYOR?

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, 22 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan açıklamasında, sonbaharda günlerin kısalmasının ve yaşam düzenindeki değişikliklerin beyin sisi şikayetlerini artırabileceğine dikkat çekti. Gün ışığından daha az yararlanılması, fiziksel aktivitenin azalması ve uyku alışkanlıklarının değişmesi, zihinsel performansı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yoğun iş temposu ve stresle birleşen bu koşullar, bazı kişilerde unutkanlık ve konsantrasyon sorunlarının daha fazla hissedilmesine neden olabiliyor.

HER UNUTKANLIK BEYİN SİSİ ANLAMINA GELMİYOR

Günlük hayatta yaşanan unutkanlıkların farklı nedenleri bulunabiliyor. Uzmanlara göre kansızlık, tiroit hastalıkları, vitamin eksiklikleri, depresyon, uyku bozuklukları ve bazı ilaçların yan etkileri de beyin sisiyle benzer belirtilere yol açabiliyor. Cleveland Clinic de diyabet ve kan şekeri düşüklüğü gibi sağlık sorunlarının zihinsel bulanıklıkla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle sürekli unutkanlık yaşayan kişilerin şikayetlerini yalnızca yorgunluk veya strese bağlamaması, altta yatan nedenin değerlendirilmesi önem taşıyor.

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UYKU DÜZENİ BEYİN SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Beyin sisi şikayetlerini azaltmak için dikkat edilmesi gereken alışkanlıkların başında düzenli uyku geliyor. Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, kişilerin kendi uyku ihtiyaçlarına uygun saatlerde yatıp kalkmasının önemini vurguluyor. Kalitesiz uyku, dikkat ve hafıza sorunlarının daha belirgin hale gelmesine yol açabiliyor. Özellikle horlama, uykuda nefes durması veya gün içinde aşırı uyku hali yaşayan kişilerin bir uyku hekimi tarafından değerlendirilmesi öneriliyor.

BESLENME VE HAREKETSİZLİK DE ETKİLİ OLABİLİYOR

Beyin sağlığını korumak için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite de önem taşıyor. Uzmanlar; sebze, meyve, tam tahıllar, balık, kuruyemiş ve zeytinyağı gibi besinleri içeren Akdeniz tipi beslenmenin tercih edilmesini öneriyor. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmak da genel sağlığı ve beynin işleyişini destekleyen alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Günlük yürüyüşler, hareketsiz geçirilen sürelerin azaltılması ve düzenli öğünler, zihinsel sağlığı desteklemek için atılabilecek adımlar arasında yer alıyor.

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BEYİN SİSİNE KARŞI GÜNLÜK HAYATTA NELER YAPILABİLİR?

Stresi yönetmek, gün ışığından yararlanmak ve zihni aktif tutmak, uzmanların öne çıkardığı diğer öneriler arasında bulunuyor. Özellikle sabah saatlerinde açık havada zaman geçirmek, vücudun uyku ve uyanıklık düzenini destekleyebiliyor. Kitap okumak, yeni beceriler edinmek, hobilerle ilgilenmek ve sosyal ilişkileri sürdürmek de zihinsel işlevlerin kullanılmasına katkı sağlıyor. İş sırasında kısa molalar vermek ve gevşeme egzersizleri yapmak ise günlük stresin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Ancak bu alışkanlıklar, beyin sisine neden olan bir sağlık sorunu varsa tıbbi değerlendirmenin yerini tutmuyor.

UNUTKANLIK NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?

Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı günlük işleri aksatmaya başladığında, uzun süre devam ettiğinde veya giderek belirginleştiğinde bir sağlık uzmanına başvurulması gerekiyor. Cleveland Clinic, sık sık randevuları unutmak, sıradan işleri tamamlamakta zorlanmak ve konuşmalara dikkatini verememek gibi sorunların değerlendirilmesini öneriyor. Ayrıca Covid-19 enfeksiyonundan sonra uzun süre devam eden hafıza ve konsantrasyon sorunları da görülebiliyor. Uzmanlar, beyin sisinin farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini, bu nedenle kalıcı şikayetlerde doğru nedenin belirlenmesinin önem taşıdığını vurguluyor.